Dirk Kuyt: ‘Leuke gozer, voor mij was hij een van de betere bij Ajax’

Woensdag, 3 november 2021 om 23:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:13

Dirk Kuyt heeft zich lovend uitgelaten over Noussair Mazraoui. In de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-3) was de rechtsback ‘een van de betere bij Ajax’, zo concludeert de analyticus tijdens de nabeschouwing op RTL7. Ook Wesley Sneijder is erg te spreken over de verdediger, die zelf de veerkracht van Ajax roemt.

“Leuke jongen, leuke gozer”, reageert Kuyt op het interview van Mazraoui. “Hij is heel spontaan en het is precies zoals hij zegt. Hij heeft echt karakter getoond en voor mij was hij wel een van de betere bij Ajax.” Sneijder is net zo positief over het optreden van de rechtsachter en de wijze waarop hij zich voor de camera presenteert. “Mooi wat hij zegt ook. Ze het gevoel hebben dat ze niet goed hebben gespeeld, maar ze hebben wel gewonnen op karakter. ‘We hebben met ons hart gespeeld’, zegt hij. Het is mooi dat Ajax dat ook kan. Want ze kunnen fantastisch voetballen, maar nu weten we ook dat ze dit kunnen”, aldus Sneijder.

Mazraoui verschijnt vol trots voor de camera na afloop van de wedstrijd. “Wat dit voor wedstrijd was? Nou, een wedstrijd waarin wij karakter hebben getoond. We hebben laten zien wat mentaliteit is en we hebben laten zien dat we niet alleen mooi voetbal kunnen spelen. We kunnen ook met 1-0 achter komen, vervolgens strijd laten zien, voor elkaar spelen én met het hart spelen. En vooral nooit opgeven.”

“Vooraf zou je dit misschien niet zeggen”, vervolgt Mazraoui over de prestatie van Ajax. “Niemand niet, maar wij wel. Wij laten zien dat we bereid zijn om te vechten en de vieze meters te maken. Niet als het even niet lukt de kopjes laten hangen, maar gewoon doorzettingsvermogen en karakter tonen. Dat hebben we vandaag laten zien en dit Ajax is tot alles in staat”, aldus de rechtervleugelverdediger.