Van Basten analyseert Ajax: ‘Dit was het enige dat hij goed deed, hoor’

Woensdag, 3 november 2021 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Sébastien Haller was woensdagavond opnieuw doorslaggevend voor Ajax door tegen Borussia Dortmund (1-3 winst) de late winnende treffer binnen te koppen. Volgens Marco van Basten speelde de Frans-Ivoriaanse spits niet goed, maar compenseerde hij veel door er op een cruciaal moment te staan. Dirk Kuyt spreekt zelfs van 'een fantastische goal'.

Ajax joeg in Dortmund in overtal op een voorsprong en vond die in de 83e minuut, toen een goede voorzet van Antony door Haller knap met het hoofd werd verlengd. "Dat zijn de ballen die goed moeten vallen, en die viel hier goed", zegt Van Basten bij Ziggo Sport. "Dit was ook het enige dat Haller goed deed hoor, moet ik eerlijk zeggen. Daarvoor was het echt niet zo geweldig, maar als hij zich kan beperken tot dit soort belangrijke momenten, dan doet hij in principe waarvoor hij gehaald is. Dan kun je er verder niet veel van zeggen." Kuyt komt op RTL 7 tot een vergelijkbare conclusie. "Een fantastische goal, een heel goede spitsengoal", aldus de oud-Feyenoorder. "We hebben hem weinig gezien, maar dit is wel bepalend. Hij zet zijn lichaam er goed tussen. Een perfecte goal."

Haller verscheen zelf blij voor de camera van Ziggo Sport. "Onze start was niet zo goed", geeft de aanvaller van Ajax toe. "De eerste helft was heel slecht van ons, in veel aspecten van het spel. Hoe dat kan? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet precies, maar we hadden niet genoeg lef aan de bal. Misschien misten we een stukje focus, concentratie. We kwamen tegen tien man te staan, dus we moesten geduldig zijn en wachten op de ruimte die zou komen. Wetende hoe goed we aan de bal zijn, moesten we wachten op ruimte. Dat was de sleutel: niet overhaasten."

Na vier duels in de Champions League staat Haller op een spectaculair aantal van zeven doelpunten. Bovendien heeft Ajax zich al geplaatst voor de volgende ronde. "Het is een goed toernooi voor mij, maar dat is ook mogelijk door het team", aldus de centrumspits. "Dat zorgt ervoor dat ik veel kansen krijg. Ik ben blij met mijn prestatie en om het team te kunnen helpen. Nu al geplaatst, dat is natuurlijk heel speciaal. Het is de eerste keer dat ik in dit toernooi actief ben, dus het is speciaal. Maar we moeten gefocust blijven, we hebben nog twee wedstrijden te gaan, die we ook moeten winnen."