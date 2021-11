Wijnaldum drukt eindelijk stempel bij balend PSG; City maakt geen fout

Georginio Wijnaldum heeft woensdagavond zijn eerste twee doelpunten voor Paris Saint-Germain gemaakt. De middenvelder leek zijn ploeg daarmee op weg te helpen naar de zege, maar RB Leipzig kwam in de slotminuten terug tot 2-2. In het andere duel in Groep A won Manchester City eenvoudig van Club Brugge (4-1), waardoor de Engelsen (negen punten) samen met de Parijzenaren (acht punten) hard op weg zijn naar de volgende ronde. Club (vier punten) en RB Leipzig (één punt) voeren een achterhoedegevecht.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2-2

In de openingsfase was het Leipzig dat de klok sloeg en in de achtste minuut kon Christopher Nkunku een voorzet van André Silva binnen koppen: 1-0. Laatstgenoemde werd kort daarna in het strafschopgebied onderuit gelopen door Danilo en kreeg een penalty, die de Portugese aanvaller zelf verprutste. PSG leek niets in te brengen te hebben, maar wist de wedstrijd vanaf de twintigste minuut volledig te kantelen.

Wijnaldum met zijn eerste voor PSG ?? De gelijkmaker en kijk die ontlading bij de middenvelder ??#ZiggoSport #UCL #RBLPAR pic.twitter.com/184z6BUtXi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

Neymar zette Kylian Mbappé aan de linkerzijde van het strafschopgebied vrij, waarna Wijnaldum diens voorzet kon binnen lopen: 1-1. Zes minuten voor rust wist de Oranje-international ook zijn tweede van de avond te maken. Marquinhos kopte de bal uit een hoekschop richting doel, waarna Wijnaldum die van dicht bij het doel met zijn hoofd verlengde: 1-2.

Kort na rust legde de Nederlander de bal met een simpel passje panklaar voor Mbappé, die naast schoot. De aanvaller creëerde even later een nieuwe kans voor zichzelf door Nordi Mukiele op snelheid te kloppen, maar hij wist de bal niet achter Péter Gulácsi te schieten. Namens Leipzig kreeg Dominik Szoboszlai een goede schietkans op de gelijkmaker, maar zijn poging ging rakelings over. In de allerlaatste minuut kwam Leipzig alsnog terug dankzij een penalty, die gegeven werd omdat Presnel Kimpembe in de rug sprong bij Amadou Haidara. Szoboszlai schoot van elf meter raak: 2-2.

Manchester City - Club Brugge 4-1

Manchester City stormde vanaf het begin richting het doel van Simon Mignolet, die na een kwartier geluk had dat João Cancelo de bal in alle vrijheid op de paal krulde. In de nastoot kwam de bal opnieuw terecht bij de Portugees, die met een lage voorzet een intikker bij de tweede paal bood aan Phil Foden: 1-0. Club Brugge reageerde direct en maakte binnen een minuut gelijk. Een voorzet van Charles De Ketelaere belandde ongelukkig op het hoofd bij John Stones, die een eigen doelpunt maakte: 1-1.

Manchester City komt weer op voorsprong ?? Riyad Mahrez kan vrij inkoppen voor de 2-1 ??#ZiggoSport #UCL #MCIBRU pic.twitter.com/gVQUfBYDCO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

Club Brugge bleef in het restant van de eerste helft op de been, maar moest negen minuten later een nieuwe tegentreffer incasseren. Opnieuw kwam de assist van de voet van Cancelo, wiens voorzet in alle vrijheid werd ingekopt door Riyad Mahrez: 2-1. De genadeklap voor Club volgde in de 72e minuut, toen Ilkay Gündogan achter de defensie opdook en met een breedtebal een simpele intikker gaf aan Raheem Sterling: 3-1. In de allerlaatste minuut werd het 4-1 via Gabriel Jesus, die na breed leggen van Cancelo van een meter of vijftien de verre hoek vond.