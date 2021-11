Liverpool verzekert zich van groepswinst na overtuigende zege

Woensdag, 3 november 2021

Liverpool heeft zich woensdagavond verzekerd van groepswinst in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 2-0 te sterk voor Atlético Madrid. Scheidsrechter Danny Makkelie had de leiding over wedstrijd en deelde voor rust een directe rode kaart uit aan Felipe. Het was de vierde achtereenvolgende overwinning voor Liverpool in Groep B, waarin men met twaalf punten niet meer te achterhalen is voor FC Porto (vijf punten), Atlético (vier punten) en AC Milan (een punt).

Luis Suárez, die van 2011 tot 2014 liefst 133 keer het shirt van Liverpool droeg, werd bij zijn entree luidkeels uitgejoeld door de aanhang op Anfield. De Uruguayaan vormde het aanvalsduo bij los Colchoneros met João Félix, terwijl de geschorste Antoine Griezmann niet van de partij was. Bij the Reds stond Virgil van Dijk zoals gebruikelijk in het centrale hart van de verdediging en werd het aanvalstrio gevormd door Mohamed Salah, Diogo Jota en Sadio Mané. Klopp zette Roberto Firmino dus op de bank ten faveure van Jota, en die beslissing bleek al in de dertiende speelminuut goed uit te pakken.

Liverpool op voorsprong! De voetbalmachine gaat vrolijk verder met scoren, want via een mooie voorzet van Alexander-Arnold en het hoofd van Jota is het al 1-0 tegen Atletico

Jordan Henderson legde de bal aan de rechterkant van het veld terug op Trent Alexander-Arnold, die een uitstekende voorzet produceerde richting Jota. De spits torende hoog boven de Madrileense defensie uit en verschalkte doelman Jan Oblak in de linkerbenedenhoek: 1-0. Acht minuten later gaf het scorebord al een 2-0 stand aan. Wederom lag er veel ruimte op de rechterflank, waar Alexander-Arnold een nieuwe voorzet op maat afleverde. Ditmaal was Sadio Mané het eindstation, en met een eenvoudig ogende voetbeweging verdubbelde de linksbuiten de marge.

In de 36ste minuut namen de problemen toe voor Atlético, dat met een man minder kwam te staan. In een poging de tegenaanval eruit te halen, maakte Felipe een onbesuisde tackle van achter op Mané. Makkelie twijfelde geen moment en trok direct de rode kaart. Liverpool kon het numerieke overwicht voor rust niet uitbuiten. In de 48ste minuut dacht Jota zijn tweede van de avond te maken. Op aangeven van Fabinho maakte verschalkte de Portugees Oblak, maar na het bekijken van de videobeelden bleek dat Jota buitenspel stond: treffer afgekeurd.

Atlético Madrid kende geen goed eerste bedrijf. Met een 2-0 achter en vervolgens een rode kaart voor Felipe gevolgd door snel twee keer geel voor Luis Suárez en Koke

Kort nadat Mohamed Salah (redding Oblak), Joël Matip (kopbal over) en opnieuw Jota (kopbal naast) grote kansen verzuimden te benutten, werd ook een doelpunt van Atlético afgekeurd. Na een pass met het hoofd van José María Giménez vond Suárez via het been van Matip de 2-1; Giménez stond echter net over de rand van buitenspel bij het doorkoppen. Nadien bleef Liverpool de bovenliggende partij, maar de thuisploeg sprong onzorgvuldig om met de gecreëerde kansen. Atlético had niets meer in de melk te brokkelen en kon van geluk spreken dat het bij 2-0 bleef.