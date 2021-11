Ajax kantelt wedstrijd tegen Borussia Dortmund en bereikt knock-outfase

Woensdag, 3 november 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

Na vier wedstrijden is Ajax al zeker van overwintering in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag boekte woensdagavond een zwaarbevochten 1-3 zege op Borussia Dortmund en heeft daardoor voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste vier duels in de Champions League-groepsfase gewonnen. Dortmund speelde door een rode kaart voor Mats Hummels een groot gedeelte van de wedstrijd met tien man, maar opende wel de score uit een strafschop van Marco Reus. In de slotfase kantelden Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen het duel. Sporting Portugal, dat tegelijkertijd met 4-0 won van Besiktas, heeft evenals Dortmund zes punten. Vanwege het superieure doelsaldo van Ajax is de groepswinst heel dichtbij.

De arbitrage onder leiding van Michael Oliver eiste een hoofdrol op in de eerste helft. Mats Hummels zette in de dertigste minuut een tackle in op Antony en werd tot zijn eigen verbazing met rood van het veld gestuurd. Hoewel de overtreding in de herhaling licht bleek te zijn, bleef scheidsrechter Oliver bij zijn beslissing. Marco Rose greep direct in bij Dortmund door Thorgan Hazard uit het veld te halen en met Marin Pongracic een nieuwe verdediger in te brengen.

Enkele minuten daarna werd Jude Bellingham in het strafschopgebied licht aangetikt door Noussair Mazraoui. Oliver kende in eerste instantie geen penalty toe, maar bedacht zich na het bekijken van de beelden aan de zijlijn. Het buitenkansje werd door Reus benut, hoewel Remko Pasveer de bal bijna wegtikte: 1-0. Het doelpunt was gezien het spelbeeld niet onterecht. Dortmund was in het eerste halfuur de betere ploeg en kreeg de meeste kansen om de score te openen.

Zo kopte Hummels net over na een vrije trap van Julian Brandt, leidde Lisandro Martínez een grote kopkans in voor Bellingham door weg te glijden, zeilde een poeier van Hummels naast en keerde Pasveer een inzet van Hummels, allemaal nog voordat de rode kaart werd toegekend. Ajax kwam eigenlijk pas op stoom in het laatste kwartier voor rust. Na het doelpunt van Reus volgden serieuze schietkansen voor Steven Berghuis (twee keer) en Martínez, maar het bleef voor de rust bij 1-0.

De tweede helft begon met een poging van Bellingham die langs de kruising scheerde, maar daarna was Ajax constant aan de bal, op zoek naar een opening. Invaller Davy Klaassen kreeg zijn hoofd niet goed tegen de bal na een scherpe voorzet van Antony, maar die voorzetten van Antony leidden wel de ommekeer in. Voorafgaand aan de 1-1 kopte Pongracic een bal van de Braziliaan door, waarmee hij Tadic bij de tweede paal onbedoeld een vrije kans bood: 1-1. Na een kans voor invaller Donyell Malen aan de overzijde knikte Sébastien Haller na een nieuwe voorzet van Antony achterwaarts raak in de verre hoek: 1-2. Ook in de blessuretijd leverde Antony de voorzet, toen Klaassen van dichtbij de eindstand bepaalde.