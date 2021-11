Wesley Sneijder en Dirk Kuyt zijn het compleet oneens over Michael Oliver

Woensdag, 3 november 2021 om 22:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:09

De belangrijke arbitrale beslissingen in de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax houden de gemoederen bezig. In de eerste helft werd verdediger Mats Hummels van BVB met een rode kaart weggestuurd; even daarna kreeg de Duitse club een strafschop na een vermeende overtreding van Noussair Mazraoui op Jude Bellingham. Wesley Sneijder en Dirk Kuyt verschillen in de studio van RTL7 van mening over de incidenten.

Hummels zette in de dertigste minuut een tackle in op Antony en werd tot zijn eigen verbazing met rood van het veld gestuurd. Hoewel de overtreding in de herhaling licht bleek te zijn, bleef scheidsrechter Michael Oliver bij zijn beslissing. Marco Rose greep direct in bij Dortmund door Thorgan Hazard uit het veld te halen en met Marin Pongracic een nieuwe verdediger in te brengen. Enkele minuten daarna werd Jude Bellingham in het strafschopgebied licht aangetikt door Noussair Mazraoui. Oliver gaf na het bekijken van de beelden aan de zijlijn een strafschop aan de Duitsers, die door Reus achter Remko Pasveer werd geschoten: 1-0.

Sneijder vindt de strafschop voor Dortmund niet terecht, zegt hij in de studio van RTL7. “Hij wordt licht aangetikt. Hij wil eigenlijk verder, maar denkt dan: oh, wacht even, ik ben aangetikt. Dan gaat hij liggen. De scheidsrechter ziet het gewoon goed. Het kan toch niet dat de VAR hiernaar gaat kijken?” Collega-analist Dirk Kuyt is het er echter niet mee eens. “Mazraoui moet zichzelf nooit in die situatie brengen. Het is eigenlijk een beetje dom om te doen. Die spelers hopen erop. Ik vind het wel een penalty, want hij wordt gewoon licht aangetikt.”

De twee analisten verschilden ook van mening over de rode kaart van Hummels. Sneijder vond de prent onterecht; Kuyt vond het wel een verdiende rode kaart. “Het lijkt heel wat, in eerste instantie”, erkent Sneijder. “Antony springt alsof hij allebei zijn benen heeft gebroken. Maar hij wordt totaal niet geraakt. Als je beide benen in de lucht hebt, snap ik een rode kaart. Maar zijn linkerbeen is eigenlijk alweer terug op de grond en met zijn rechterbeen zit hij er totaal naast. Voor mij is het geen rood.”

Marco van Basten laat in de studio van Ziggo Sport zijn licht schijnen op het wegsturen van Hummels. "Ik vond het geen rode kaart", aldus de oud-spits. "Hij glijdt wel erg overdreven op Antony af, maar in principe raakt hij hem niet. Althans, het is er eigenlijk naast. Als je dat als scheidsrechter zo in een seconde moet beslissen lijkt het inderdaad wel een stevige tackle, maar dat zo’n VAR dan niet ingrijpt... Dat begrijp ik niet. De intentie is heel anders, want Hummels raakt hem eigenlijk niet. Desnoods een gele kaart."