Marco van Basten: ‘Het lijkt wel alsof hij zijn schoenen nog in de doos had’

Woensdag, 3 november 2021 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:15

Marco van Basten heeft zich in de rust zeer kritisch uitgelaten over het spel van Ajax. Met name Ryan Gravenberch maakt een zeer zwakke indruk in de eerste helft van het Champions League-duel met Dortmund in de ogen van Van Basten. Ook de glijpartij van Lisandro Martínez in de openingsfase, waardoor Borussia een grote kans kreeg, leidt tot veel verbazing bij de analyticus.

“Hoe ik vind dat het gaat?”, opent Van Basten desgevraagd bij Ziggo Sport. “In het begin hadden ze balverlies aan de lopende band en het leek wel of Martínez zijn schoenen nog in de doos had zitten. In het begin waren er zó veel fouten. Dan denk je: waar blijven die grote jongens dan? De afgelopen weken had iedereen het over het winnen van de Champions League en ga maar door.”

“Maar ook Gravenberch had zó veel balverlies dat ik denk: kom op man”, vervolgt Van Basten. “Er wordt zo goed over hem gesproken, maar het valt allemaal reuze mee. Martínez levert ballen in, Antony heeft geen goede aanname. Het grote Ajax dat we de afgelopen twee weken hebben gezien, dat valt gelijk weer zo tegen vind ik. Het is gewoon knudde.”