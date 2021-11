Rode kaart Hummels leidt tot veel onbegrip: ‘Antony misleidt de boel’

Woensdag, 3 november 2021 om 21:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Ajax is woensdagavond na een half uur spelen tegenover tien man van Borussia Dortmund komen te spelen. Mats Hummels zette in de dertigste minuut een tackle in op Antony en werd tot zijn eigen verbazing met rood van het veld gestuurd. Hoewel de overtreding in de herhaling licht bleek te zijn, bleef scheidsrechter Michael Oliver bij zijn beslissing. Ajax kwam zeven minuten later op achterstand door een penalty van Marco Reus.

Marco Rose greep direct in bij Dortmund door Thorgan Hazard uit het veld te halen en met Marin Pongracic een nieuwe verdediger in te brengen. Enkele minuten daarna werd Jude Bellingham in het strafschopgebied aangetikt door Noussair Mazraoui. Oliver gaf na het bekijken van de beelden aan de zijlijn een strafschop aan de Duitsers, die door Reus achter Remko Pasveer werd geschoten: 1-0.

ROOD HUMMELS! Borussia Dortmund moet met tien spelers verder. Mats Hummels komt hard in en Michael Oliver (+ VAR) vinden geel niet genoeg. #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/XBGIAEYQSh — VTBL ? (@vtbl) November 3, 2021

Jack van Gelder reageert op Twitter direct op de controversiële rode kaart. "Is toch geen rode kaart voor Hummels?", aldus de presentator. Ook Arnold Bruggink is die mening toegedaan. "Dat is geen rode kaart, klein beetje theater van Antony misleidt de boel behoorlijk", schrijft de oud-aanvaller. Ook oud-scheidsrechter Mario van der Ende is kritisch. "Repeterende tweet: Ik blijf de VAR een geweldige toevoeging in het voetbal vinden. Nu nog de kwalitatief juiste mensen achter de tv-schermen en de knoppen vinden."