AC Milan ver verwijderd van Europese overwintering na remise tegen Porto

Woensdag, 3 november 2021 om 20:42 • Laatste update: 22:15

AC Milan en FC Porto hebben woensdagavond in de Champions League de punten gedeeld. Luis Díaz schoot de Portugezen al vroeg op voorsprong, waarna de ploeg van trainer Stefano Pioli na rust via een eigen goal van Chancel Mbemba langszij kwam: 1-1. Door het gelijkspel blijft Porto tweede in Groep B met vijf punten, terwijl Milan pas het eerste punt van deze Champions League-campagne pakte. I Rossoneri kunnen overwintering in het miljardenbal zo goed als zeker vergeten en ook de derde plek is ver uit zicht. Liverpool en Atlético Madrid nemen het om 21.00 uur tegen elkaar op.

Pioli besloot om verrassend met Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer en Franck Kessié op de bank te beginnen. Het trio is doorgaans een vaste waarde, maar werd in het Champions League-duel in de basis vervangen door Olivier Giroud, Alessio Romagnoli en Sandro Tonali. Uit de eerste mogelijkheid was het na vijf minuten meteen raak voor Porto. Ismaël Bennacer leed slordig balverlies, waarna Marko Grujic namens de bezoekers het overzicht behield door de bal na een fraaie actie breed te geven op Díaz. De Colombiaanse middenvelder schoot de bal bekeken onder de uitgekomen doelman Ciprian Tatarusanu door: 0-1. Met een kwartier op de klok was Porto dicht bij een tweede treffer. Sérgio Oliveira legde een vrije trap panklaar op het hoofd van Grujic. Met een uitstekende reflex behoedde Tatarusanu AC Milan voor een grotere achterstand.

Halverwege de eerste helft werden os Dragões volgens hetzelfde recept gevaarlijk. Oliveira vond ditmaal uit een hoekschop Grujic, die de doelman van de thuisploeg tot een uiterste redding dwong. Het was bijna een kopie van de wedstrijd van twee weken geleden in Porto, waarin de ploeg van trainer Sérgio Conceição ook kans op kans creëerde. Na ruim een half uur spelen noteerde Milan zijn eerste wapenfeit. Giroud probeerde het met een geplaatst schot van een meter of twintig. Diogo Costa tikte de bal echter knap uit de linkerbovenhoek. Tien minuten na rust kreeg Porto de uitgelezen kans om op 0-2 te komen. Pepe verlengde een vrije trap naar Evanilson, die hard op de lat kopje.

Waar de thuisploeg naliet om de score uit te breiden, kwam Milan op gelukkige wijze langszij. Een strakke voorzet van Pierre Kalulu werd in eigen goal geschoten door Mbemba: 1-1. Porto kreeg twintig minuten voor tijd een behoorlijke mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen. Mehdi Taremi schoot van binnen de zestien nipt voorlangs. Ibrahimovic kreeg van Pioli de kans om in de laatste vijftien minuten het verschil te maken. De Zweedse aanvaller kwam in het veld voor Giroud. De Zweedse aanvaller was in de slotfase trefzeker, maar Theo Hernández stond eerder in de aanval een meter buitenspel. Tot grote kansen kwamen beide ploegen in de slotfase niet meer.