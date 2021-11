Benzema helpt Real Madrid mede met historisch doelpunt langs Shakhtar

Woensdag, 3 november 2021 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

Real Madrid heeft woensdagavond voor de tweede keer op rij gewonnen van Shakhtar Donetsk. De ploeg van Carlo Ancelotti speelde niet groots, maar had voldoende aan twee doelpunten van Karim Benzema: 2-1. De eerste treffer van de Fransman had voor de Koninklijke een magisch randje: Real werd daarmee de eerste club die 1000 doelpunten heeft gemaakt in de Champions League.

Shakhtar werd in de vijfde minuut gered door zijn doelman Anatoliy Trubin, die redde op een dreigende poging van Luka Modric. Daarna lieten ook de Oekraïners zich volop zien. Zo schoot Alan Patrick van een meter of achttien op de paal, terwijl Mykhaylo Mudryk over links door de defensie van Real brak. De middenvelder speelde de bal echter te ver voor zich uit, waardoor Real-keeper Thibaut Courtois kon ingrijpen.

Vrijwel uit het niets kwam Real na een klein kwartier aan de leiding, toen Marlon de bal in zijn eigen strafschopgebied kwijtraakte aan Vinícius Júnior. De aanvaller van Real legde vanaf de achterlijn breed op Benzema, die de bal eenvoudig binnen tikte: 1-0. Real werd kort daarna dreigend via Modric, die vanbinnen het strafschopgebied op de voet van Trubin vuurde. Het restant van de eerste helft was echter overduidelijk voor Shakhtar. Fernando mikte bij zijn eerste schietkans nog rakelings naast de kruising, maar de spits wist met zijn tweede kans wél raad. Na een lange pass legde Alan Patrick de bal met de borst panklaar voor Fernando, die de bal na de stuit in het dak van het doel joeg: 1-1.

Na rust was er beduidend minder te beleven voor de aanwezige supporters in het Santiago Bernabéu. De supporters van Real werden een kwartier op weg in de tweede helft wél verwend met een heerlijk teamdoelpunt van hun ploeg. Vinícius zette een combinatie op met Casemiro, die de bal met de hak schitterend terugspeelde op zijn landgenoot. Vinícius legde op zijn beurt breed op Benzema, die het opnieuw simpel afmaakte: 2-1. Shakhtar ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam er nauwelijks doorheen. Taras Stepanenko schoot van afstand net naast de kruising, terwijl een kopbal van Ismaily vrij hoog over ging. Courtois redde in blessuretijd op een schot vanaf de rand van de zestien van Georgiy Sudakov.

Real neemt met negen punten uit vier duels de leiding in Groep D, maar kan zich nog niet rijk rekenen. Later op de avond komt Sheriff Tiraspol (zes punten uit drie) in actie tegen Internazionale (vier punten uit drie). Bij een overwinning van de Italianen staan er nog twee clubs binnen bereik van Real. Voor Shakhtar, dat één punt heeft uit vier duels, wordt het moeilijk.