Dirk Kuyt noemt reactie Roger Schmidt na galavoorstelling Ajax ‘een zwaktebod’

Woensdag, 3 november 2021 om 20:22 • Dominic Mostert

Dirk Kuyt vindt dat Ajax van Roger Schmidt te weinig erkenning kreeg na de 4-0 overwinning op Borussia Dortmund van twee weken geleden. Daags na die spectaculaire zege zei de trainer van PSV dat Ajax een 'goede wedstrijd' speelde en dat Dortmund 'ver verwijderd was van zijn topniveau'. "Dus het was een heel duidelijke overwinning voor Ajax", gaf Schmidt aan. In de voorbeschouwing op het weerzien tussen Ajax en Dortmund noemt Kuyt de uitspraken 'een zwaktebod'.

"Dortmund liet weliswaar wat steekjes vallen, maar je zou Ajax echt tekortdoen door te zeggen dat het aan Dortmund lag", maakt de analist van RTL7 duidelijk. "Het was gewoon een topprestatie van Ajax. Ik vond het heel opmerkelijk, een zwaktebod eigenlijk, dat de trainer van PSV een dag later aangaf dat Dortmund zo slecht was. Dat ligt uiteindelijk natuurlijk ook aan Ajax." Desondanks geeft Kuyt toe dat Dortmund in verdedigend opzicht beter voor de dag had kunnen komen. "Je zag bijvoorbeeld dat Erling Braut Haaland op Edson Álvarez stond en Dortmund met de buitenspelers de verdediging van Ajax onder druk wilde zetten. De saamhorigheid, het gezamenlijk drukzetten, was echter soms ver te zoeken."

"Haaland schakelde niet om wanneer het moest; Axel Witsel bleef niet goed op zijn positie staan. De onderlinge samenwerking tussen Malen en de linksback (Nico Schulz, red.) was ook niet goed. Je zag meerdere keren, met name in de eerste helft, dat Dortmund heel erg kwetsbaar was", zegt Kuyt bij het tonen van beelden van het duel van twee weken geleden. "Bij het drukzetten deed niet iedereen mee. Als dat wel gebeurt, kun je veel agressiever drukzetten. Er waren nu steeds spelers van Ajax vrij tussen de linies. Als je Ajax ergens op kunt pakken, is het in het fysieke, al is Ajax daar ook wel sterker in geworden. Ajax zet agressief druk en dan ligt de ruimte vaak in de diepte. Daar maakte Dortmund te weinig gebruik van."