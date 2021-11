Dennis Schouten onthult salariseisen Wilfred Genee voor pikante overstap

Woensdag, 3 november 2021 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Wilfred Genee heeft zijn zinnen inderdaad gezet op een vertrek bij Talpa, zo meldt Dennis Schouten in zijn YouTube-show Roddelpraat. Schouten bevestigt het nieuws van mediajournalist Rob Goossens dat Genee naar Viaplay wil en voegt daaraan toe dat de presentator bereid is om flink in te leveren. "Als zij hem acht ton betalen, gaat Wilfred vanaf 1 januari daarheen", aldus Schouten.

Genee verlengde onlangs zijn contract bij Talpa nog met twee jaar en strijkt volgens Schouten 1,2 miljoen euro per jaar op. De presentator van Veronica Inside zou vanaf januari een dagelijkse talkshow gaan maken met zijn kompanen Johan Derksen en René van der Gijp. Dat programma, dat nog niet officieel bevestigd is door Talpa, staat nu op losse schroeven. De kans bestaat dat Genee aan de slag gaat bij Viaplay, dat de uitzendrechten voor de Bundesliga, darts en Formule 1 heeft bemachtigd.

"Wilfred heeft nu contact gelegd met Viaplay", weet Schouten. "Wilfred heeft die baas in Nederland zelf benaderd, daar zit hij de hele tijd mee op de app. Dat heeft Johan ook bevestigd. Wilfred wil daarheen, maar hij wil acht ton. Hij heeft nog twee jaar contract, maar John de Mol wil eigenlijk ook graag van hem af. Hij is er nog niet uit met Viaplay over het geld, maar zodra zij hem acht ton betalen, heeft hij het geld dat hij wil en gaat hij daar weg."

Volgens Jan Roos, die Roddelpraat samen met Schouten presenteert, wil dat veel zeggen. "Dus hij wil inleveren om weg te kunnen bij Talpa", aldus Roos. "Dan kun je je indenken hoe erg die gozer in de shit zit. Want hij is geil op geld, of liever gezegd: alle ruzies en problemen die hij heeft gehad gaan altijd over geld. En hij gaat nu vier ton laten vallen, om pleiten te kunnen zijn bij VI. Dan is er echt wel wat aan de hand."

Eerder maakte Goossens in RTL Boulevard al melding van de mogelijke overstap van Genee naar Viaplay. “Ik merk dat Johan zijn stempel aan het drukken is", aldus de mediajournalist. "Voorheen was Wilfred echt de baas bij Veronica Inside, samen met eindredacteur Jan Hillenius. Nu is het Johan, samen met die eindredacteur. Wilfred heeft al minder te zeggen en voor mijn gevoel vindt Johan het helemaal niet zo erg”, besluit Goossens. In RTL Boulevard werd een reactie van Genee geciteerd: "Ik heb de laatste tijd geleerd om in sommige gevallen het antwoord ‘geen commentaar’ te geven. Dit is zo’n moment." Op de vraag of het verhaal van Goossens naar het rijk der fabelen kon worden verwezen, reageerde hij: "Geen commentaar."