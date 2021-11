Marco van Basten roemt Ajacied: ‘Hij loopt erbij alsof hij er al járen speelt'

Woensdag, 3 november 2021 om 20:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:02

Marco van Basten heeft zich woensdagavond zeer positief uitgelaten over Jurriën Timber. Voorafgaand aan de ontmoeting in Groep C van de Champions League tussen Borussia Dortmund en Ajax roemt de analyticus onder meer het voetballende vermogen van de centrumverdediger. “Met zulke spelers wordt het voetbal veel leuker om naar te kijken”, concludeert de oud-spits op Ziggo Sport.

“Ik wilde nog wel even wat zeggen over Jurriën Timber”, zo steekt van Basten van wal. “Ik vind hem een goede speler. Hij is natuurlijk nog relatief jong en onervaren, maar hij loopt erbij alsof hij al jaren meedoet. Timber had in Amsterdam een zware avond tegen Haaland, maar toch is hij goed blijven staan. Hij kan aan de bal heel goed voetballen, dat is gewoon een pluspunt voor een verdediger. Je moet in eerste instantie natuurlijk goed verdedigen, maar als je daarbij ook gewoon zo makkelijk rustig blijft als je onder druk komt te staan, dan vind ik dat bijzonder. Ik hoop dat we nog een lange tijd van hem kunnen genieten bij Ajax, en ook in Nederland.”

“Ja, hij is klein”, vervolgt de analist. “Maar ik vind zijn grote kracht echt dat hij rustig is aan de bal én dat hij ook snel naar voren kan wanneer het moet. Elke aanvaller is afhankelijk van een verdediger. Als jij die bal niet op tijd krijgt, dan staat het allemaal vol en dan duurt het allemaal lang. Bij hem gaat het spel snel naar voren toe. Hij neemt initiatief. Eigenlijk moeten alle voetballers naar voren willen, want je zit op voetbal om een doelpunt te maken. Die achterhoedespelers denken heel vaak: als ik die bal maar niet verlies. Dan gaan ze hem opzij spelen en dan duurt het heel lang voor hij voorin komt, dan loopt alles vast en dicht en dan zijn de kansen vergaan. Met zulke spelers wordt het voetbal sneller en zó veel leuker om naar te kijken.”

Om 21.00 vindt de aftrap plaats in Dortmund, waar Timber het centrale hart van de verdediging vormt met Lisandro Martínez. Op de rechtsachterpositie keert Noussair Mazraoui terug in de basis ten koste van Devyne Rensch, die tegen Heracles Almelo (0-0) een mocht starten.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic