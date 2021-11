Naci Ünüvar rammelt aan de poorten als smaakmaker van Jong Ajax

Vrijdag, 5 november 2021 om 01:00 • Yanick Vos • Laatste update: 20:10

Al jaren geldt Naci Ünüvar als een van de grootste talenten van Ajax. Waar andere grote toptalenten als Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt op zestienjarige leeftijd doorbraken, is het voor de achttienjarige Ünüvar nog wachten op zijn eerste minuten in de Eredivisie. Inmiddels klopt de jeugdinternational nadrukkelijk op de deur van hoofdtrainer Erik ten Hag, want kijkend naar zijn ontwikkeling en statistieken bij Jong Ajax lijkt de stap naar de A-selectie niet groot meer.

Over de voetballende kwaliteiten van Ünüvar bestaan geen twijfel in Amsterdam. Terwijl Ajax in het seizoen 2018/19 indruk maakte in de Champions League, liet Ajax Onder 19-trainer Ünüvar als vijftienjarige ruiken aan het ‘grote’ werk in de Youth League. In een jeugdploeg met toptalenten als Jurrien Timber, Sven Botman, Mitchel Bakker, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Noa Lang, Brian Brobbey en Sergiño Dest, haalde Heitinga Ünüvar af en toe bij de selectie. In de eerste groepswedstrijd van het seizoen kwam Ünüvar als invaller binnen de lijnen en bepaalde hij vanaf elf meter de eindstand op 6-0. Met zijn 15 jaar, 3 maanden en 6 dagen oud werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Youth League. Dat record raakte hij diezelfde middag overigens nog kwijt aan Olympique Lyon-talent Rayan Cherki (15 jaar, 2 maanden en 1 dag), die minuten later trefzeker was tegen Manchester City.

Ook in het buitenland deed Ünüvar van zich spreken. In de zomer van 2019 was Ajax Onder 19 uitgenodigd bij Barcelona ter ere van de opening van Estadi Johan Cruyff, het tweede stadion van de Catalanen waar onder meer jeugdteams en de damesploeg de wedstrijden afwerken. De ploeg van Heitinga nam het op tegen de leeftijdsgenoten van Barcelona en Ünüvar, toen pas zestien jaar, stal de show. Door twee doelpunten van het Ajax-talent wonnen de Amsterdammers met 0-2 en na afloop was Ünüvar onderwerp van gesprek in de Spaanse media. Mundo Deportivo noemde zijn optreden ‘subliem’, Sport merkte op dat Ajax ‘een nieuwe sterspeler in huis’ had’. “Het is een zestienjarige talent dat Johan Cruijff zeker zou hebben verbluft. Hij was de ster tijdens de openingswedstrijd van het nieuwe stadion.”

Op het moment dat Ünüvar uitblonk in Barcelona was hij net in het bezit van zijn eerste profcontract. Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali noemde het vastleggen van de toen pas vijftienjarige speler ‘geweldig nieuws voor de club’. "Naci is een talentvolle speler die al sinds de onderbouw bij ons speelt. Hij heeft de potentie om Ajax 1 te halen en een speler met internationale status te worden", voorspelde Ouaali destijds tegenover Ajax TV. Ünüvar verkoos een contract bij Ajax boven een kans bij een buitenlandse topclub. "Hij stond in de belangstelling van buitenlandse clubs. Het is geweldig dat hij voor ons kiest, maar concurrentie was er zeker." Ünüvar zei zelfs niets af te weten van buitenlandse interesse: "Dat weet mijn vader en dat vertelt hij niet aan mij. Maar ik ben hier begonnen toen ik acht jaar was en ik wil slagen bij Ajax. De club heeft veel vertrouwen in me en ik ben ook echt een Ajacied. Ik denk dat dit het beste voor mij is."

In het seizoen dat volgde maakte Ünüvar zijn minuten bij Ajax Onder 19 en in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Al vroeg in het seizoen opperde Henk Spaan, die de ontwikkeling van het talent al jaren op de voet volgt, om Ünüvar te laten debuteren in het eerste elftal. “Bijvoorbeeld als Ajax op voorsprong staat in het voorjaar”, zei Spaan in de podcast De Derde Helft. “Volgens mij is het geen hype. Ünüvar is gewoon een ontzettend goede voetballer. Hij scoort in belangrijke wedstrijden, heeft een hele goede vrije trap en je kunt hem aanspelen met drie man om hem heen. Ik vind het echt een heel goede speler.” Ünüvar moest op dat moment zelfs zijn debuut in Jong Ajax nog maken, maar Spaan dacht al verder: “'Het is helemaal niet gek om een talent van zestien te brengen, hè? Van Bommel liet Ihattaren vorig seizoen ook op zijn zestiende debuteren en Europees gebeurt dat veel meer'', vertelde hij in NH Sportcafé.

Ünüvar, die in de eerste helft van het seizoen 2019/20 met Oranje Onder 17 tot de halve finale van het jeugd-WK in Brazilië reikte, werd door de inmiddels vertrokken Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag regelmatig bij de selectie gehaald. Het was een beloning voor de ontwikkeling van de jeugdinternational, die in 2019 werd uitgeroepen tot Talent van de Toekomst. Voordat het seizoen 2019/20 werd onderbroken door de coronacrisis stond de teller van de aanvallende middenvelder annex linksbuiten op een doelpunt en vijf assists in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks dat het seizoen abrupt ten einde kwam, beleefde Ünüvar het absolute hoogtepunt in zijn loopbaan tot dan toe. Op 22 januari 2020 maakte hij namelijk zijn officiële debuut in Ajax 1. In het bekerduel met SV Spakenburg kwam hij een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Siem de Jong. Vijf minuten voor tijd verdiende hij een strafschop en bekroonde hij zijn debuut met een doelpunt vanaf elf meter. Met zijn 16 jaar en 223 werd hij de jongste Ajacied die scoorde bij zijn debuut. Alleen Ryan Gravenberch (16 jaar en 130 dagen) en Clarence Seedorf (16 jaar en 210 dagen) waren jonger toen zij hun eerste doelpunt in het eerste elftal van Ajax noteerden.

Naci Ünüvar na zijn debuut in Ajax 1

In de zomer van 2020 volgde opnieuw een mooi bericht voor Ünüvar, die zijn contract inmiddels met een jaar had verlengd tot medio 2023. Samen met de talenten Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Alex Méndez mocht hij mee op trainingskamp met het eerste elftal naar Bramberg. De ster van Ünüvar was rijzende, maar kwam vorig seizoen enigszins tot stilstand. In de eerste helft van de voetbaljaargang 2020/21 moest hij namelijk genoegen nemen met een bijrol onder de toenmalige trainer Van der Gaag. Het talent besefte zelf ook dat hij in een mindere periode zat en snapte goed dat hij geen basisplaats had. “Ik begreep dat en ging er akkoord mee. Ik heb toen veel en extra getraind. Nu ben ik conditioneel veel sterker en scoor ik meer dan voor de winterstop", vertelde Ünüvar in een interview op de website van Ajax. Dat Van der Gaag hem eerder dat seizoen kritisch benaderde zorgde bij Ünüvar niet echt voor verbazing. "Ik wist zelf ook wat ik liet zien en wist dat dat niet was wie ik ben. We hebben toen een plan gemaakt. Ik zou een dubbel programma draaien en extra krachttraining doen."

Het extra werk op het trainingsveld en in het krachthonk betaalde zich uit. Ünüvar was naar eigen zeggen fitter dan in het seizoen daarvoor. “Vorig seizoen ging het me lekker af, maar kon ik geen negentig minuten volmaken. Na een uur spelen was ik kapot. Ik kan het nu veel langer volhouden dan toen", zei de aanvaller in april van dit jaar. Dat hij kritiek kreeg van zijn trainer was nieuw voor hem. "Ik heb nooit echt veel kritiek over me heen gekregen”, erkende Ünüvar. "Alles ging altijd wel lekker. In de media en op straat kreeg ik weleens de reactie: 'Hoe kan dit nou?'. Dat was ik niet gewend. Maar ik wist waar ik mee bezig was en wat ik met de trainer had afgesproken. Ik moest me aan ons plan houden en hard trainen." De gretige Ünüvar zei rustig te wachten op komen gaat bij Ajax. "Bij Jong Ajax is het niet alsof je zomaar snel naar het eerste doorstoot. Daar moet je geduld voor hebben en gelukkig heb ik dat ook."

Met Dusan Tadic, Mohammed Daramy, David Neres, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Mohammed Kudus heeft Ünüvar in Ajax 1 veel concurrentie op de posities waar hij uit de voeten kan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij dit seizoen vlieguren moet maken in de Keuken Kampioen Divisie. Dat gaat met vallen en opstaan, zo bleek de afgelopen maanden. Ünüvar wisselde hoogtepunten af met dieptepunten in het shirt van Jong Ajax. De inmiddels achttienjarige vleugelaanvaller vertelde vorige maand in een interview met De Telegraaf dat hij door ziekte en het overlijden van zijn opa een ‘valse start’ van het seizoen kende. Afgelopen zomer moest hij in de voorbereiding op dit seizoen het trainingskamp in De Lutte verlaten door ziekte. “Daarna kwam mijn opa te overlijden, waardoor ik een wedstrijd (tegen FC Dordrecht, red.) aan mij voorbij heb moeten laten gaan. Maar vanaf dat moment gaat het eigenlijk zoals ik wil”, erkende Ünüvar, die de stijgende lijn te pakken heeft en haast wekelijks uitblinkt.

Half oktober was Ünüvar onderwerp van gesprek na het duel met Jong FC Utrecht. Hij maakte twee doelpunten en liet bij vlagen prachtige dingen zien op het veld. Toch waren zijn doelpunten en mooie acties niet waarover na afloop werd gesproken. Ünüvar ontsnapte namelijk aan een rode kaart na een onbesuisde actie jegens tegenstander Rick Meissen. Zijn overtreding werd bestraft met geel en volgens Kees Kwakman kwam Ünüvar daar goed mee weg. “In de Eredivisie is dit drie keer rood, met de VAR erbij”, zei de analist van ESPN datzelfde weekend in het programma Goedemorgen Eredivisie. Het was niet de eerste keer dat het Ajax-talent over de schreef ging. “Voor zo’n ongelooflijk mooie voetballer maakt hij wel heel smerige overtredingen. En dat mag er wel een beetje uit, toch?”, vroeg de analist zich af, terwijl beelden werden getoond van Ünüvar waarop te zien was hoe momenten van mooie acties worden afgewisseld met stevige overtredingen. Kwakman adviseerde Ünüvar om een voorbeeld te nemen aan Steven Berghuis. “Niet de Berghuis van Feyenoord, daar schakelde hij vaak niet of te laat om en dan gaf hij maar een schop, want hij was te laat. Maar de Berghuis van nu. Hoe hij nu omschakelt bij Ajax, dat heeft Ten Hag natuurlijk vanaf minuut één gezegd: Jij wil spelen bij ons en op tien, dan moet je omschakelen zoals Ziyech dat is gaan doen. En dáár moet Ünüvar naar kijken. Berghuis doet dat nu zonder gekke dingen”, aldus Kwakman.

Een week later liet Ünüvar zijn voeten spreken. In de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven was hij goed voor twee assists, waarvan zijn laatste de wereld overging. Vlak voor het einde van de wedstrijd bediende hij op fabelachtige wijze Victor Jensen. Bij een 0-2 voorsprong kwam Ünüvar terecht in het vijandelijke strafschopgebied en zette hij alle tegenstanders op het verkeerde been. Terwijl de ESPN-commentator dacht dat de aanvallende middenvelder op zoek was naar een schot, deed Ünüvar iets onverwachts. “Nog maar eens kijken, hoe hij dat voor elkaar krijgt”, aldus de commentator toen de herhaling werd ingestart. “Er is helemaal geen ruimte daar om die bal bij Jensen te krijgen. Met zijn rug naar het doel en dan doet hij dit… Geweldig!” Dat uitgerekend Ünüvar aan de basis stond van opnieuw een Jong Ajax-doelpunt was voor niemand een verrassing. Hij heeft dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen namelijk meer kansen gecreeerd uit open spel dan welke speler dan ook in dezelfde competitie: 29.

Naci Ünüvar heeft dit seizoen meer kansen gecreëerd uit open spel dan iedere andere speler in de KKD (29). https://t.co/lMg23occh6 pic.twitter.com/mJJOXpriHT — Bart Frouws (@bartf) November 2, 2021

Met zeven doelpunten en vijf assists in twaalf wedstrijden is Ünüvar bezig aan zijn beste seizoen bij Jong Ajax. Terugkijkend op de assist op Jensen spreekt hij in gesprek met De Telegraaf ‘qua technische vaardigheden’ van zijn mooiste actie ooit in het betaald voetbal, maar hij wil niet zeggen dat de assist symbool staat voor zijn wederopstanding. “Ik probeer gewoon plezier te hebben op het veld en daar was dit een mooi voorbeeld van. Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven vorig seizoen. Dat heeft me mentaal sterker gemaakt. Ik vind dat ik sinds januari al een stijgende lijn te pakken heb. Dat zag je ook terug in het aantal doelpunten (zes, red.) vorig seizoen na de winterstop. Dat heb ik gelukkig kunnen doorzetten.” Zijn goede vorm moet wat Ünüvar betreft zo snel mogelijk leiden tot speelminuten in de hoofdmacht. “Het is aan mij de taak om met mijn prestaties bij Jong Ajax op de deur te blijven kloppen.”