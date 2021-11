FC Groningen verhaalt boete voor ongeregeldheden op eigen supporters

Woensdag, 3 november 2021 om 19:05

FC Groningen is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor veroorzaakte wanordelijkheden in de Euroborg. Er wordt een boete van 12.500 euro opgelegd voor de ongeregeldheden die veroorzaakt werden door de eigen aanhang tijdens Eredivisie-duels. De aanklager heeft geconstateerd dat er tijdens wedstrijden tegen sc Heerenveen (1-1) en Vitesse (0-1) in de Euroborg 'bekers met vloeistof' (vooral bier) en voorwerpen op het veld zijn gegooid. Tegen Vitesse betraden bovendien vijf supporters het veld met louter ondergoed aan.

De opgelegde geldboete is opgedeeld in twee delen: een bedrag van 6.250 euro onvoorwaardelijk en 6.250 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. FC Groningen heeft laten weten dat het de onvoorwaardelijke sanctie gaat verhalen op de geïdentificeerde daders. Het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en Vitesse werd op 22 september aan het einde van de rust gestaakt. Vlak voordat de tweede helft van start zou gaan werd doelman Markus Schubert tijdens de warming-up geraakt door een voorwerp uit het publiek. De sluitpost van Vitesse ging direct naar de grond en greep naar zijn hoofd, waarna hij verzorgd moest worden.

Beide teams gingen terug de kleedkamer in, en uiteindelijk duurde het circa zeventien minuten voordat de wedstrijd hervat werd. Schubert hoefde niet gewisseld te worden. Tijdens de tijdelijke staking moest ook de beveiliging in het stadion nog in actie komen nadat enkele schaars geklede supporters het veld betraden. De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie kwamen een dag na het incident rondom Schubert met een statement omtrent de ongeregeldheden in de Nederlandse voetbalstadions. De drie organisaties riepen de voetbalfans op om hun club op een positieve manier te ondersteunen.