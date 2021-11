Kink in de kabel voor Barcelona: ‘Ons standpunt over Xavi is duidelijk geweest’

Woensdag, 3 november 2021 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Al-Sadd is niet van plan om Xavi naar Barcelona te laten vertrekken, zo laat de Qatarese topclub weten in een officiële verklaring. Dinsdagavond landde een delegatie van Barça in de oliestaat in de hoop om de oud-middenvelder te kunnen binnenhalen als opvolger van Ronald Koeman, maar daar wil Al-Sadd dus niet aan meewerken.

Vice-president Rafa Yuste en algemeen directeur Mateu Alemany pakten dinsdag na afloop van het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-1 winst) het vliegtuig gepakt richting Doha om de onderhandelingen met Al-Sadd te vervolgen. "Wij verwelkomen de delegatie van Barça, wij waarderen dit en respecteren het", zo laat algemeen directeur Turki Al-Ali van Al-Sadd weten in een persbericht. "Het standpunt van de club is duidelijk vanaf het begin: wij zijn vastbesloten om onze coach Xavi bij ons te houden en we kunnen hem niet laten vertrekken in deze gevoelige fase van het seizoen."

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ??and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh — ?? #76 Al Sadd SC | ???? ???? (@AlsaddSC) November 3, 2021

Yuste en Alemany zijn inmiddels in Jassim Bin Hamadstadion gespot met Fernando Solanas en Arturo Canales, de belangenbehartigers van Xavi. Fabrizio Romano meldde woensdagavond vlak voordat het statement van Al-Sadd naar buiten kwam dat het een kwestie van tijd is voordat de oud-middenvelder door Barcelona kan worden gepresenteerd als nieuwe trainer.

Volgens AS staat er een ontsnappingsclausule van vijf miljoen euro op het spel. Sjeik Mohammed bin Hamad, de eigenaar van Al-Sadd, zou bereid zijn om afstand te doen van dat bedrag, indien Barcelona 'een gebaar van hartelijkheid en respect' maakt. De sjeik zou het onbeschoft vinden dat Barça de vice-president en algemeen directeur naar Qatar heeft gestuurd. "De sjeik wil met zijn gelijke bij Barcelona onderhandelen", klonk het. "Dat betekent dat hij Joan Laporta wil zien." Volgens AS is niet uitgesloten dat de president van Barça alsnog naar Doha gaat om de komst van Xavi te kunnen bewerkstelligen.