Ajax Onder 18 neemt revanche met knappe zege in Dortmund

Woensdag, 3 november 2021 om 17:26 • Laatste update: 18:12

Ajax Onder 18 heeft woensdagmiddag in de UEFA Youth League een 0-1 zege geboekt op de leeftijdsgenoten van Borussia Dortmund; een knappe prestatie na de 1-5 nederlaag tegen de Duitsers twee weken terug op Sportpark De Toekomst. Christian Rasmussen zorgde na een kwartier spelen voor de winnende treffer. Ajax Onder 18 heeft na vier wedstrijden zeven punten verzameld in de groep en staat nu op evenveel punten als koploper BVB, dat een beter doelsaldo heeft. Woensdagavond om 21.00 uur speelt het eerste van Ajax in de Champions League tegen Dortmund.

Ajax was in de openingsfase enkele keren dreigend, maar tot grote kansen leidde dit nog niet. Zo probeerde Kristian Hlynsson tevergeefs met een fraai boogballetje Amourricho van Axel Dongen te bereiken. Na een kwartier spelen wist het jonge team van trainer Dave Vos de ban wel te breken. Tristan Gooijer dwong doelman Silas Ostrzinski met een hard afstandsschot tot een redding. De rebound viel voor de voeten van Hlynsson, die vervolgens breed gaf op Rasmussen. De Deense aanvaller kon van dichtbij binnentikken: 0-1.

Dortmund kwam met een half uur op de klok beter in de wedstrijd. De Duitsers stichtten al een keer gevaar via een vrije trap en het spel speelde zich een kwartier voor rust meer op de helft van de bezoekers af. Bij de thuisploeg bleef ex-Ajacied Julian Rijkhoff bij aanvang van de tweede helft in de kleedkamer achter. De zestienjarige spits maakte in januari de overstap van Ajax naar Dortmund. Waar de aanvaller twee weken terug in Amsterdam nog een van de uitblinkers aan Duitse zijde was, kwam hij er woensdag in Dortmund niet aan te pas.

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet. Ajax stond verdedigend goed georganiseerd en probeerde er vooral via Rafael Sarfo in de tegenaanval gevaarlijk uit te komen. Bij de rappe aanvaller ontbrak echter het overzicht voor de eindpass. Tien minuten voor tijd begon de thuisploeg aan een slotoffensief. Olivier Aertssen gooide zich voor een schot van Bradley Fink, die vanuit kansrijke positie kon uithalen. Bij het ingaan van de blessuretijd bezorgde doelman Charlie Setford Ajax met een knappe redding de drie punten.