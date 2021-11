‘Barcelona doorbreekt impasse en haalt volgende verlenging binnen’

Woensdag, 3 november 2021 om 17:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:18

Het moment dat Ousmane Dembélé zijn handtekening zet onder een nieuw contract bij Barcelona komt met rassen schreden dichterbij, zo meldt Mundo Deportivo. Barça is erin geslaagd om de impasse rond de contractonderhandelingen te doorbreken en gaat ervan uit dat de 24-jarige aanvaller zijn aflopende contract tot medio 2025 gaat verlengen. Daarbij komt een optie voor nog een extra jaar.

De onderhandelingen met Dembélé en zijn zaakwaarnemers verliepen lange tijd moeizaam, maar Barcelona is er naar verluidt dus in geslaagd om dat vlot te trekken. De afgelopen weken voerde de club constructieve gesprekken en de verwachting is dat nog in november een akkoord zal worden bereikt. Dat heeft alles te maken met de wensen van Dembélé, die zijn belangenbehartigers duidelijk heeft gemaakt dat hij in Catalonië wil blijven.

Barcelona is door de financiële problemen niet in staat om Dembélé zijn huidige salaris ook de komende seizoenen door te betalen. De Franse vleugelspits, die dinsdag tegen Dynamo Kiev (0-1 winst) zijn eerste minuten van het seizoen maakte, is bereid om voor een lager basissalaris te gaan spelen. In zijn nieuwe verbintenis worden wel hogere bonussen opgenomen, die afhankelijk zijn van zowel individuele als teamprestaties.

Dembélé had voor veel meer geld kunnen tekenen bij Manchester City of Chelsea, maar voelt zich schatplichtig aan Barcelona. De Spaanse grootmacht betaalde in 2017 rond de 130 miljoen euro voor Dembélé, die mede door slepende blessures nog niet geslaagd is in het Camp Nou. De aanvaller staat op 119 officiële duels voor Barcelona, waarin hij 30 keer scoorde en 21 assists afleverde.

Voor Barcelona zou de contractverlenging van Dembélé de volgende belangrijke slag zijn die geslagen wordt. De club zet alles op alles om zijn spelers met toekomstperspectief te behouden en bereikte eerder een akkoord met Pedri en Ansu Fati, die voor lange tijd bijtekenden. Ook worden er onderhandelingen gevoerd met Gavi, die dit seizoen doorbrak in het eerste elftal, en Ronald Araújo.