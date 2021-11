Gigantische Feyenoord-graffiti in Berlijn: politie verricht aanhoudingen

Woensdag, 3 november 2021 om 16:37 • Jeroen van Poppel

Een deel van de Berlijnse muur is in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen 1. FC Union Berlin en Feyenoord beklad. De zogeheten East Side Gallery, een deel van de muur dat door kunstenaars werd beschilderd, is met graffiti overgespoten en voorzien van het woord 'Feyenoord'. Er zijn twee aanhoudingen verricht, zo melden Duitse media.

Woensdagnacht omstreeks 01.45 uur zag een medewerker van een beveiligingsbedrijf twee gemaskerde mannen die bezig waren om de muur te bekladden. De gealarmeerde politie trof vervolgens een enorme tekening van ongeveer achttien bij twee meter aan met daarop 'Feyenoord'. In de buurt van de muur werden twee gemaskerde Nederlandse mannen van 21 en 25 jaar oud aangehouden. Ze hadden verfresten op hun handen en waren in het bezit van verschillende spuitbussen. De verdachten verschijnen mogelijk woensdag al voor de rechter.

Twee Nederlanders hebben afgelopen nacht een stuk van de East Side Gallery beklad met een enorme Feyenoord-tag. Ze zijn inmiddels opgepakt. Ik kan er niet over uit hoe schandalig en respectloos dit is.



Blijf met je poten van dit monument af en donder op uit mijn stad. #fcufey pic.twitter.com/KXVc3DBxVu — Djeekop de Dichter ? (@djeekopdicht) November 3, 2021

De graffiti is inmiddels weer overgespoten met witte dan wel grijze verf. Ook zijn de letters 'Ultra's Union!' eroverheen gezet. De East Side Gallery is een permanente openluchtgalerij op het langst overgebleven deel van de Berlijnse Muur. Meer dan honderd verschillende kunstenaars hebben muurschilderingen aangebracht. In 2009 werd de East Side Gallery ook al eens beklad.

Feyenoord speelt donderdagavond in de Conference League tegen Union. Er zijn 5200 tickets verkocht voor het uitvak, maar naar verwachting reizen er nog duizenden fans meer af naar Berlijn, in de hoop om een kaartje te kunnen bemachtigen voor het thuisvak. Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen, zei vorige week blij te zijn dat Union zoveel kaarten beschikbaar heeft gesteld. Hij maakt zich echter ook zorgen over mogelijke ongeregeldheden. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd twee weken geleden in Rotterdam werd het bestuur van Union in een horecazaak belaagd door hooligans.