‘Mohamed Ihattaren ontkracht gerucht over beëindigen carrière’

Woensdag, 3 november 2021 om 16:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:10

Mohamed Ihattaren is, in tegenstelling tot de berichtgeving van de laatste dagen, niet van plan om zijn voetballoopbaan te beëindigen, zo heeft hij laten weten aan het Instagram-account van Rising Ballers, een online platform dat zich richt op de toekomstige generatie voetballers. De aanvallende middenvelder wordt momenteel door Juventus verhuurd aan Sampdoria, maar keerde onlangs terug naar Nederland en zou in onmin leven met laatstgenoemde club.

Volgens Rising Ballers is er niks waar van het gerucht dat Ihattaren voornemens is om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. "Het is fake news", schrijft het account. "Kort nadat gisteren het nieuws bekend werd dat Mo Ihattaren overwoog om met pensioen te gaan, nam hij contact met ons op om te bevestigen dat het niet waar is. Hij is fit en klaar om weer te gaan spelen. Binnenkort staat hij weer op het veld."

Calciomercato meldde dinsdag op basis van ‘geruchten uit Nederland’ dat Ihattaren zou overwegen om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Volgens het Italiaanse medium zou de aanvallende middenvelder na de dood van zijn vader met een stevige depressie kampen. Vervolgens kwam ook La Gazzetta dello Sport met het bericht dat Ihattaren zou willen stoppen met voetballen, op basis van ‘lokale bronnen’ uit Nederland. Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad meldde daarop dat de verhalen niet worden herkend door bronnen rond de voormalig PSV'er.

Ihattaren keerde vorige maand vanwege privéredenen terug naar Nederland en het Algemeen Dagblad en De Telegraaf meldden dat het nog maar de vraag was of hij zou terugkeren naar Italië. Juventus nam Ihattaren op de slotdag van de zomerse transferperiode voor enkele miljoenen over van PSV en verhuurde hem direct aan Sampdoria. Daar trainde hij een week met de groep mee, om vervolgens in de eerstvolgende wedstrijd tegen Internazionale (2-2) de volledige wedstrijd op de reservebank te blijven. Onlangs keerde Ihattaren terug naar Nederland. Hij voelt zich naar verluidt niet serieus genomen in Italië en wil niet meer terugkeren naar Sampdoria.