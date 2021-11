‘Clubleiding Barcelona reist af naar Doha om te onderhandelen over Xavi’

Woensdag, 3 november 2021 om 15:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

De clubleiding van Barcelona bevindt zich momenteel in Qatar om te onderhandelen over Xavi, zo weet Goal. De oud-middenvelder wordt gezien als de droomkandidaat om Ronald Koeman op te volgen, maar moet daarvoor wel eerst losgeweekt zien te worden bij zijn huidige werkgever Al-Sadd. Mocht dat lukken, dan heeft Barcelona een contract voor tweeënhalf jaar klaarliggen voor Xavi.

Volgens Goal hebben vice-president Rafa Yuste en directeur Mateu Alemany dinsdagavond na afloop van het Champions League-duel met Dinao Kiev (0-1) het vliegtuig gepakt richting Doha om de onderhandelingen met de club te starten. De clubleiding heeft een ontmoeting met functionarissen van Al-Sadd om hun voornemen om Xavi te benoemen te bespreken. Als de onderhandelingen vorderen zou Xavi volgende week al gepresenteerd kunnen worden bij Barça. Dat zou betekenen dat interim-trainer Sergi Barjuán komend weekend tegen Celta de Vigo voor de laatste keer op de bank zit.

Barjuán werd kort na het ontslag van Koeman naar voren geschoven als tijdelijke opvolger. President Joan Laporta gaf vorige week tijdens een persconferentie aan in Xavi de nummer één kandidaat te zien. De clublegende heeft echter nog een contract tot medio 2023 bij Al-Sadd en de Qatarese club liet al weten dat het zijn trainer niet zonder slag of stoot zal laten gaan. Xavi heeft met de Qatarese club afgesproken dat hij onder relatief verzachtende omstandigheden naar Barcelona kan vertrekken. Er moet door de Catalanen wel een afkoopsom - die volgens AS ‘veel hoger’ ligt dan de eerder gemelde één miljoen euro - betaald worden.

De gang van Yuste en Alemany naar Doha is opmerkelijk, daar sjeik Mohammed bin Hamad eerder deze week nog aangaf alleen met Laporta te willen onderhandelen. AS schreef dat het in de Qatarese cultuur als ‘onbeschoft’ wordt gezien als de onderhandelingen zouden worden gevoerd door iemand die binnen Barcelona lager in rang staat dan Laporta. “Als je op een vriendschappelijke wijze en zonder problemen tot een akkoord over Xavi wil komen, moet je naar Doha komen. De sjeik wil met zijn gelijke bij Barcelona onderhandelen. Dat betekent dat hij Laporta wil zien”, zo citeert de Spaanse krant de boodschap van Al-Sadd voor Barcelona.