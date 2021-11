De Roon strikes again: ‘Ik hou van deze perfecte foto met mijn vriend Ronaldo’

Woensdag, 3 november 2021 om 13:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:59

Atalanta was dinsdagavond lange tijd dicht bij een stunt, maar moest in de slotfase toezien hoe Cristiano Ronaldo alsnog een punt redde voor Manchester United, zoals hij zijn ploeg twee weken eerder ook op Old Trafford redde. Marten de Roon maakte van de gelegenheid gebruik om daags na het duel een foto van hem en de Portugese superster te delen op Instagram. Zoals het De Roon betuigt, komt hij daar zelf niet heel goed vanaf.

Op de foto heeft De Roon zichzelf afgesneden en is hij slechts beperkt zichtbaar. "Ik hou van deze perfecte foto met mijn vriend Ronaldo", schrijft de middenvelder erbij. Ook kwam De Roon terug op een post van drie dagen geleden, toen hij trefzeker was tegen Lazio: ''Voetbal is simpel. 22 spelers rennen 90 minuten minuten achter een bal aan, en aan het eind scoort Marten de Roon", schreef hij zaterdag. "En Ronaldo", voegde hij daar woensdag aan toe.