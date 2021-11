Eén opvallende naam bij wedstrijdselectie Feyenoord tegen Union

Woensdag, 3 november 2021 om 12:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:23

Mark Diemers maakt voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo heeft de Rotterdamse club woensdagochtend bekendgemaakt. De middenvelder kampte sinds de zomer met een knieblessure en kwam om die reden nog niet in actie. In totaal bestaat de selectie van Feyenoord uit 22 spelers voor de return in de Conference League tegen 1. FC Union Berlin.

Diemers genoot tegen het einde van het vorige seizoen al niet meer het volledige vertrouwen van Dick Advocaat en verdween vervolgens nog meer naar de achtergrond toen hij geblesseerd raakte aan zijn knie. De laatste keer dat de middenvelder minuten maakte namens Feyenoord was eind juli in de vriendschappelijke wedstrijd tegen PAOK. Diemers leek op weg naar de uitgang bij Feyenoord, maar moest door zijn blessure een streep zetten door een transfer. Arne Slot gaf afgelopen zomer aan dat hij geen prominente rol voor de middenvelder zag weggelegd dit seizoen.

Verwacht wordt dat Slot tegen Union niet heel veel aan zijn basiselftal zal sleutelen. Tegen Sparta Rotterdam keerde Alireza Jahanbakhsh weer terug in de basis en verwacht wordt dat hij ook in de Duitse hoofdstad weer op een basisplaats kan rekenen. Feyenoord gaat aan de leiding in Groep E van de Conference League met zeven punten uit drie duels. Maccabi Haifa volgt met vier punten, terwijl Slavia Praag en Union tot op heden drie punten bijeen sprokkelden.