‘ESPN is blij met mij, de club is akkoord en verder bepaal ik zelf wat ik doe’

Woensdag, 3 november 2021 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:03

Gertjan Verbeek had zich zijn eerste maanden als trainer van Almere City ongetwijfeld heel anders voorgesteld. De oefenmeester staat met zijn ploeg op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en won slechts één van de laatste negen wedstrijden. Dat is voor Verbeek echter geen reden om zijn werk als analist bij ESPN neer te leggen, iets waar velen hun vraagtekens bij hebben.

Ook in zijn tijd als trainer van FC Twente deinsde Verbeek er niet voor terug om bij ESPN zijn mening te verkondigen over wedstrijden en collega's in de Eredivisie. "Zoals supporters commentaar hebben op mij, heb ik als analyticus vanuit mijn kennis en kunde commentaar op wedstrijden", vertelt Verbeek in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Dat er mensen zijn die daar vraagtekens bij hebben, dat boeit mij echt niet."

Volgens Verbeek is ESPN 'blij met hem' en heeft ook Almere City er geen moeite mee dat hij op de televisie een centje bijverdient. "En verder bepaal ik zelf wat ik doe", gaat de markante oefenmeester verder. "Zolang mijn vrouw het goed vindt dat ik hele dagen van huis ben, is het prima. Dat is het enige wat voor mij relevant is. Maar ik merk wel dat het vertrouwen broos is. Dat merk je aan alles. Allerlei mensen die dingen in twijfel gaan trekken bijvoorbeeld. Maar intern voeren we prima discussies met de directie en spelersgroep."

Verbeek durft niet te zeggen hoeveel krediet hij nog heeft, maar dat de oefenmeester een lastig programma te wachten staat met ADO Den Haag, FC Emmen en Excelsior, staat vast. "Als Voetbal International zich ermee gaat bemoeien, krijg je steeds minder krediet en tijd, zo is het nou eenmaal", deelt Verbeek een sneer uit naar het voetbalweekblad. "Als jullie erover schrijven, gaan anderen er ook weer op lopen schieten. En dan gaan de mensen op social media er weer hun plasje over doen. Het zal allemaal wel, het maakt mij niet uit. Elke debiel mag tegenwoordig wat roepen op zijn eigen podium, dat laat ik lekker aan me voorbijgaan."