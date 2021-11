Dennis te Kloese laat van zich horen: ‘Ik sta er zeker voor open’

Woensdag, 3 november 2021 om 11:29 • Yanick Vos • Laatste update: 11:36

Dennis te Kloese lijkt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord te worden. De Telegraaf schreef deze week al over een mondeling akkoord tussen beide partijen. Te Kloese laat tegenover de NOS weten dat hij positief tegenover een dienstverband in Rotterdam staat, maar wijst tegelijkertijd naar zijn doorlopende contract bij LA Galaxy.

Koevermans maakte onlangs bekend dat hij op 1 december zijn taken als algemeen directeur bij Feyenoord neerlegt. Te Kloese kwam al snel in beeld bij de beleidsbepalers van de Rotterdammers. Hij zou al akkoord zijn met Feyenoord, waar hij volgens de krant op 1 januari moet beginnen. Zover is het nog niet, benadrukt de verwachte nieuwe directeur. “Ik sta er zeker voor open, maar heb hier nog een jaar contract en kan niet zomaar weglopen", aldus Te Kloese over zijn verbintenis in Los Angeles.

In het verleden was Te Kloese al eens in beeld om aan de slag te gaan als directeur van Feyenoord. Waar het toen niet tot een dienstverband kwam, is hij nu klaar om in te stappen. "Ik hoop de aankomende dagen wat meer duidelijkheid te hebben en of het een formele mogelijkheid is. Ik heb wat tijd nodig om alles op een rijtje te zetten”, aldus Te Kloese.

Te Kloese zou vanaf het eerste moment topkandidaat geweest zijn en heeft volgens De Telegraaf 'een groot netwerk in landen waar Ajax en PSV al jaren spelers scouten'. Hij was bijvoorbeeld tussen 2014 en 2018 werkzaam als directeur van de Mexicaanse voetbalbond. Te Kloese was in het verleden tevens werkzaam als scout van Ajax, totdat hij in 2003 aan de slag ging als hoofdscout van Chivas Guadalajara.