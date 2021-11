‘Ziyech stofte zijn schietschoen af om Chelsea naar de knock-outfase te helpen'

Woensdag, 3 november 2021

Hakim Ziyech bewees zichzelf dinsdagavond een bijzonder goede dienst door Chelsea eigenhandig langs Malmö FF te schieten (0-1). Door de zege is de knock-outfase in de Champions League een stuk dichterbij gekomen voor de Londenaren, daar Chelsea met negen punten uit vier duels op de tweede plek staat en een voorsprong van drie punten heeft op nummer drie Zenit St. Petersburg. Daags na de cruciale zege is de Engelse media dan ook te spreken over het optreden van de Marokkaan.

Het was voor Ziyech alweer even geleden dat hij het net wist te vinden namens Chelsea. De laatste keer dat dat lukte was in augustus in de Europese Super Cup tegen Villarreal (2-1 winst). De voormalig Ajacied geniet nog steeds niet het volledige vertrouwen van Thomas Tuchel, maar mag het door blessures bij Romelu Lukaku en Timo Werner steeds vaker laten zien. De laatste drie duels van the Blues verscheen Ziyech in de basis, waarbij zijn treffer tegen Malmö goed was om de geschiedenisboeken in de gaan als meest scorende Marokkaan in het miljardenbal.

Tuchel gaf na afloop toe dat een tactische meesterzet van zijn assistent Arno Michels tot de zege leidde. Hij liet Ziyech en Callum Hudson-Odoi bij aanvang van de tweede helft van kant wisselen, waarna laatstgenoemde als aangever fungeerde bij de treffer. "De truc van Michels werkte al snel", aldus The Guardian. "Hudson-Odoi maakte er in de eerste helft een puinhoop van aan de linkerkant en produceerde nagenoeg niks. Zijn assist op Ziyech was puntgaaf." Ook The Sun zag hoe Ziyech eindelijk weer eens toesloeg. "Hakim Ziyech stofte zijn schietschoenen af om Chelsea weer een stap dichter bij de knock-outfase van de Champions League te brengen."

"Net op het moment dat Chelsea leek te worstelen met inspiratie, liet Ziyech zich zien om zijn ploeg in de race te houden voor de laatste zestien", gaat de boulevardkrant verder. Ook Sky Sports zag een gretige Ziyech. "Hij maakte indruk om te pleiten voor meer basisplekken", aldus de Britse sportzender. Mede door een slepende schouderblessure liet Tuchel Ziyech lange tijd links liggen. De Duitse oefenmeester gaf onder meer de voorkeur aan Christian Pulisic , Mason Mount en Kai Havertz. Mount bleef dinsdag echter achter in Londen, daar hij niet fit genoeg was om aan te treden.

Volgens Tuchel is er nog genoeg ruimte voor verbetering bij Ziyech. "Hij kan nog veel consistenter worden in het maken van de juiste keuze", vertelt de Duitse manager. "We vertrouwen op zijn tempo en bewustzijn, dat is een groot deel van zijn prestatie. Het is voor Hakim belangrijk dat hij weer in het ritme komt, nadat hij lang last heeft gehad van zijn schouderblessure. Hij heeft ontzettend hard gewerkt om weer op niveau te komen, maar hij zit nog niet op het niveau waarop hij graag zou willen zitten. Ik ben blij met het doelpunt en blij voor hem."