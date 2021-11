PSV gehavend naar Monaco: Mario Götze blijft achter in Eindhoven

Woensdag, 3 november 2021 om 10:41 • Yanick Vos • Laatste update: 10:50

PSV reist woensdag zonder Mario Götze af naar Zuid-Frankrijk voor het duel met AS Monaco in de Europa League. De Duitse aanvallende middenvelder ontbrak afgelopen zaterdag tegen FC Twente wegens ziekte en blijkt niet tijdig hersteld. Davy Pröpper, Cody Gakpo, Noni Madueke en Ryan Thomas ontbreken in de wedstrijdselectie die woensdagochtend door de club is gepresenteerd.

Götze speelde anderhalve week geleden nog tachtig minuten mee in de met 5-0 verloren wedstrijd tegen Ajax. Hij ontbrak vervolgens bij de 5-2 zege op Twente en in Monaco zal trainer Roger Schmidt het opnieuw zonder hem moeten doen. Gakpo en Madueke ontbraken door blessures al tegen Ajax en zijn naar verwachting pas na de komende interlandperiode weer inzetbaar.

Pröpper viel tegen Twente in de slotfase nog in, maar moet het duel met Monaco laten schieten. Een meevaller voor de Eindhovenaren is de aanwezigheid van Ritsu Doan. De Japans international ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. Hij is door Schmidt opgenomen in de wedstrijdselectie en reist mee naar Frankrijk. Tegen Monaco wordt PSV gesteund door ongeveer negenhonderd supporters.

PSV staat momenteel derde in Groep B met vier punten uit drie wedstrijden. Op 21 oktober werd de thuiswedstrijd tegen AS Monaco met 1-2 verloren. De Monegasken gaan met zeven punten aan kop in de poule. Na het duel met Monaco wacht PSV nog groepsduels met Sturm Graz (thuis) en Real Sociedad (uit). De wedstrijd in het Stade Louis II begint donderdagavond om 18.45 uur.

Selectie PSV tegen Monaco:

Keepers: Joël Drommel, Yvon Mvogo, Maxime Delanghe

Verdediging: Philipp Max, Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Phillipp Mwene, Olivier Boscagli

Middenveld: Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior, Ritsu Doan

Aanval: Bruma, Yorbe Vertessen, Eran Zahavi, Carlos Vinícius.