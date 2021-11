Deze statistieken onderstrepen memorabele avond Ronaldo en Lewandowski

Woensdag, 3 november 2021 om 08:54 • Yanick Vos • Laatste update: 09:32

Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski waren dinsdagavond de absolute uitblinkers in de Champions League namens respectievelijk Manchester United en Bayern München. Ronaldo scoorde twee keer tegen Atalanta en bezorgde zijn ploeg daarmee in de slotseconden van de wedstrijd een punt, terwijl Lewandowski een hattrick maakte in het met 5-2 gewonnen duel met Benfica. Dat het tweetal een memorabele avond beleefde, blijkt ook uit de statistieken van Opta.

Ronaldo was op slag van rust belangrijk voor zijn ploeg in Bergamo. Op aangeven van Bruno Fernandes tekende hij voor de gelijkmaker. Duván Zapata tekende na rust voor de 2-1 en lang leek het erop dat Atalanta de drie punten in eigen huis zou houden, maar diep in blessuretijd werd Ronaldo bediend door Mason Greenwood en schoot hij raak vanuit de volley. Met zijn 36 jaar en 270 dagen is hij nu de oudste speler ooit die minimaal twee doelpunten maakte namens Manchester United in Europees verband.

? ?????????????????? ???????????????????? ?

Hij deed het in de blessuretijd van de eerste helft en nu ook voor het sluiten van de markt: United op 2-2 in Bergamo ??#ZiggoSport #UCL #ATAMUN pic.twitter.com/8SkMEp8ZrF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

De Portugese aanvaller ging dinsdagavond op Italiaanse bodem zijn trainer voorbij. In zijn 303e wedstrijd in alle competities voor Manchester United tekende hij voor doelpunt 126 én 127. Ole Gunnar Solskjaer speelde in zijn carriere als voetballer 366 wedstrijden voor the Red Devils en was daarin goed voor 126 doelpunten. Daarnaast is Ronaldo de eerste speler van United die in vier opeenvolgende Champions League-wedstrijden scoort, sinds Ruud van Nistelrooij het seizoen 2002/03. De voormalig Oranje-international zette toen echter een serie van negen wedstrijden op rij neer.

Bayern München was dinsdagavond een maatje te groot voor Benfica. Het verschil werd gemaakt door Lewandowski, die alweer zijn vierde hattrick maakte in de Champions League. Alleen Ronaldo en Lionel Messi waren in het miljardenbal vaker verantwoordelijk voor een hattrick: acht keer. Met zijn 33 jaar en 73 dagen is Lewandowski de op vier na oudste speler die een hattrick maakt in het toernooi na Oliver Giroud (34 jaar en 63 dagen), Cristiano Ronaldo en Claudio Pizarro (allebei 34 jaar en 35 dagen).

Het duel met Benfica was al bijzonder voor Lewandowski, omdat hij voor de honderdste keer in actie kwam in de Champions League. Na Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo en Toni Kroos werd hij de zesde speler ooit die trefzeker was bij het bereiken van die mijlpaal. De Poolse spits werd echter wel de eerste speler die meer dan eens scoorde in het jubileumduel.