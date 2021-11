Ajax aangepakt op weg naar Dortmund: ‘Oliedom en onbegrijpelijk’

Woensdag, 3 november 2021 om 08:26 • Yanick Vos

Ajax kan woensdagavond kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League veiligstellen tegen Borussia Dortmund. Volgens Sjaak Swart mag het niet meer fout gaan nu de Amsterdammers negen punten uit de eerste drie wedstrijden verzamelden. "Dit mag niet meer fout gaan en gaat ook niet meer fout”, aldus Swart, die hard is voor de ploeg van Erik ten Hag naar aanleiding van het puntenverlies tegen Heracles Almelo (0-0) in de Eredivisie.

Bij een overwinning op Dortmund is Ajax zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Wanneer Sporting Portugal niet wint van Besiktas, volstaat zelfs al een gelijkspel. Swart denkt dat Ajax zich vanavond bij de laatste zestien schaart. “Als de spelers hebben geleerd van Heracles-uit, want dat puntenverlies vind ik oliedom en onbegrijpelijk”, zegt Swart in De Telegraaf. “Dan boek je een belangrijke zege op PSV en geef je in Almelo weer twee punten weg, terwijl iedereen al vijf jaar weet dat het daar gewoon ontzettend lastig is. En dan toch zó ongeconcentreerd spelen…”, aldus Mister Ajax na een diepe zucht.

Swart hoopt dat de ploeg van Ten Hag geleerd heeft van het duel met Heracles. “Die spelers van Dortmund liggen na die 4-0 in de Johan Cruijff ArenA namelijk ook op je te wachten”, weet Swart. “Dus moet iedereen vlijmscherp zijn. En eerlijk is eerlijk, dat is in de Champions League makkelijker dan op het kunstgras van Heracles. Maar dat slappe in de Eredivisie moet eruit. Anders ben je geen topteam. Europees weet Erik ten Hag het – helemaal in uitwedstrijden – goed neer te zetten. Dus ik reken op een reactie.”

Dortmund-trainer Marco Rose had deze week nog telefonisch contact met Heracles-trainer Frank Wormuth. “We hebben wel vaker contact”, zei Rose dinsdag tegenover diverse media. “En hij weet waar hij over praat. Dat hebben we zaterdag weer gezien, toch?” De Duitse oefenmeester liet op weg naar het duel met Ajax weten dat hij het ‘heel anders’ wil gaan doen dan twee weken geleden. “We gaan echt niet schoppen. Maar voetbal is een sport met duels. Ajax is heel goed als het aan de bal is. Maar we kunnen ook duels van ze winnen en zelf de bal houden.” Borussia Dortmund - Ajax begint vanavond om 21.00 uur.