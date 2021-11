‘Cristiano Ronaldo is voor ons wat Michael Jordan was voor Chicago Bulls’

Cristiano Ronaldo vervulde dinsdagavond opnieuw een heldenrol namens Manchester United in de Champions League. In blessuretijd redde hij met een fraaie volley een punt voor zijn ploeg op bezoek bij Atalanta (2-2), terwijl hij op slag van rust ook al voor de gelijkmaker tekende na een fraaie combinatie met Bruno Fernandes. Manager Ole Gunnar Solskjaer sprak na afloop dan ook lovend over de Portugese aanvaller en vergeleek hem met voormalig topbasketballer Michael Jordan.

Manchester United kwam in Bergamo op achterstand door een doelpunt van Josip Ilic, waarna Ronaldo in de blessuretijd van de eerste helft voor de 1-1 zorgde. Na rust was het Duvan Zapata die David de Gea het nakijken gaf en de 2-1 tegen de touwen werkte. United leek een verloren wedstrijd te spelen, totdat Ronaldo zich vlak voor tijd op de rand van het strafschopgebied meldde. De verdedigers van Atalanta kregen de bal niet weggewerkt en Ronaldo stond op de juiste positie om op aangeven van Mason Greenwood vanuit de volley de 2-2 te maken. Niet voor het eerst dit Champions League-seizoen bewees de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar zijn waarde voor United. Thuis tegen Villarreal (2-1) en Atalanta (3-2) was Ronaldo verantwoordelijk voor het winnende doelpunt in de slotfase.

Solskjaer omschreef Ronaldo dinsdagavond na afloop als ‘ongelooflijk’. “Cristiano is voor ons wat Michael Jordan was voor Chicago Bulls”, aldus de trainer tegen BT Sports. Michael Jordan wordt gezien als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde vijftien seizoenen in de NBA en werd zes keer kampioen met zijn ploeg. “Niemand kan twijfelen aan het karakter van deze spelers. Ze geven nooit op en blijven maar gaan. Maar Cristiano is echt ongelofelijk, dit is wat hij doet. Het was een moeilijke kans. Hij hield zijn ogen goed op de bal en dan met zijn techniek… Geweldig”, aldus Solskjaer over de 2-2.

Ook over het eerste doelpunt van Ronaldo was Solskjaer zeer te spreken. Een mooie aanval van Manchester United werd van dichtbij afgerond door de routinier. “Dat was een uitstekende teamgoal met een hoge kwaliteit in de passes. Zes of zeven passes leidden tot die treffer. Dat was eigenlijk pas het eerste moment dat we écht voetbal speelden zoals we het graag willen zien.” Door het gelijkspel komt United op zeven punten uit vier wedstrijden en gaat het aan kop in Groep F. Villarreal heeft evenveel punten, Atalanta staat op de derde plaats met vijf punten. Op 23 november gaat United op bezoek bij Villarreal.