Luke Shaw komt met mooie woorden voor Donny van de Beek na invalbeurt

Dinsdag, 2 november 2021 om 23:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

Donny van de Beek maakte dinsdagavond zijn eerste speelminuten voor Manchester United sinds het EFL Cup-duel met West Ham United (0-1 nederlaag) van 22 september. De middenvelder viel vier minuten voor tijd in tegen Atalanta (2-2) in de Champions League en kreeg in de blessuretijd een kans op het winnende doelpunt. Die mogelijkheid bleek niet aan hem besteed, maar in een interview met RTL7 spreekt ploeggenoot Luke Shaw lovend over de Nederlander.

De linksback weet dat Van de Beek zich in een lastige situatie bevindt. "Het geldt niet alleen voor Donny. Er zijn veel spelers die minder vaak spelen dan ze zouden willen", geeft Shaw aan. "We hebben begrip voor de gevoelens van Donny. Het is een fantastische jongen, een heel leuke jongen. We houden allemaal van ‘m. Hij is een heel goede professional. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar houdt zijn hoofd omhoog. Soms komt hij wellicht wat teleurgesteld of verdrietig bij de club binnen, omdat hij niet speelt en er niet aan mag ruiken. Maar hij werkt altijd hard en traint goed."

"Zijn houding en de manier waarop hij met de situatie omgaat zijn prijzenswaardig", vervolgt Shaw. "Het is geen makkelijke situatie. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet hoe hij zich voelt. Hij moet doorgaan zoals hij bezig is, want ik weet zeker dat hij dan kansen krijgt." In de studio van RTL7 krijgt Van de Beek van Jan Boskamp echter het advies om zo snel mogelijk te vertrekken. "Hij moet spelen. Hij zit nu anderhalf jaar op de bank te klooien", aldus de analist. Tafelgenoot Ron Vlaar gunde Van de Beek het winnende doelpunt. "Het was iets te veel van het goede geweest, maar hij stond wel op de goede plek. Dat waren we ook gewend van hem bij Ajax."