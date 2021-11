KNVB baalt van persconferentie kabinet en doet beroep op Tweede Kamer

Dinsdag, 2 november 2021 om 22:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:19

Alle volwassenen die een sportcomplex betreden moeten vanaf zaterdag over een coronatoegangsbewijs beschikken, zo bevestigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond op de persconferentie van het kabinet. In de voetballerij klinken voorlopig negatieve reacties op de aankondiging. De KNVB roept samen met sportkoepel NOC*NSF de Tweede Kamer op om het besluit terug te draaien.

"De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar", meldt de KNVB in een statement. "Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie? In andere sectoren werken professionals die bij de (enige) toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere ingangen."

De bond vraagt dan ook om begrip voor het amateurvoetbal. "Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen meebewogen, maar dit is gewoon een brug te ver en niet handhaafbaar. De termijn waarop de maatregel ingaat, komend weekend, is helemaal onhaalbaar. Krijgen verenigingen die deze stap niet (tijdig) kunnen nemen dan een boete? Het leidt allemaal tot grote onrust en trekt een zware wissel op verenigingen, vrijwilligers en voetballers.”

Clubs lijken ondertussen te vrezen voor een toename van het aantal opzeggingen van leden. Zo vreest voorzitter Mart Vergouwen van VV Katwijk dat meerdere elftallen met ingang van komend weekend niet genoeg spelers hebben, dat vrijwilligers niet komen opdagen en dat er geen mensen zijn om de QR-codes te controleren. Hij vindt dat voetballers die niet zijn gevaccineerd het spelen onmogelijk wordt gemaakt. "Sommige trainen drie keer in de week en hebben dan op zaterdag een wedstrijd. Denk je echt dat die zich vier keer in de week laten testen? Uitgesloten", zegt de voorzitter van de Tweede Divisie-koploper tegen De Telegraaf.