Barcelona smeekt opnieuw om vertrek na aanbiedingen uit Engeland

Woensdag, 3 november 2021

Het huwelijk tussen Barcelona en Samuel Umtiti gaat niet meer geheeld worden. De verdediger stond afgelopen zomer tevergeefs op de lijst om verkocht te worden en mag volgens Sport in januari wederom uitkijken naar een andere werkgever. De Catalaanse club zou de Fransman zelfs gesmeekt hebben om de club te verlaten, nu enkele clubs uit onder meer de Premier League oren hebben naar zijn diensten.

Barcelona deed er alles aan om afgelopen zomer van de 27-jarige centrumverdediger af te komen, maar slaagde daar niet in. Na een ontmoeting met president Joan Laporta stemde Umtiti in met een loonsverlaging in een ultieme poging te slagen bij Barça. De verdediger kwam dit seizoen onder de inmiddels vertrokken Ronald Koeman echter nog geen minuut in actie. De laatste keer dat hij tijdens een officiële wedstrijd binnen de lijnen stond was op 22 mei tegen Eibar. In totaal kwam de mandekker afgelopen seizoen slechts zestien keer in actie in alle competities.

Volgens Barcelona is de maand november dan ook cruciaal om een vertrek te bewerkstelligen. Volgens Spaanse media heeft Umtiti enkele aanbiedingen uit de Premier League op zak, zij het niet van topclubs. Ook clubs in Frankrijk en Turkije zien de wereldkampioen van 2018 graag komen. Afgelopen zomer had Umtiti ook al de mogelijkheid om te vertrekken bij Barcelona, maar sloeg hij naar verluidt aanbiedingen van AS Roma, OGC Nice en AS Monaco af, iets wat hem niet in dank werd afgenomen door de fans van Barcelona.

Die hielden Umtiti ervoor verantwoordelijk dat Lionel Messi uiteindelijk bij de club is vertrokken. De centrumverdediger kampte na het WK in 2018 met een slepende knieblessure, die hem lange tijd aan de kant hield, waarna in Barcelona twijfels bleven bestaan over zijn fitheid. Supporters besloten Umtiti, die altijd heeft beweerd volledig fit te zijn, daarop uit te fluiten. De Fransman speelde tot dusver 132 keer voor de club, nadat hij in 2016 voor maximaal dertig miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon.