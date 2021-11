VfL Wolfsburg boekt eerste overwinning in Champions League-groepsfase

Dinsdag, 2 november 2021 om 20:39 • Laatste update: 20:44

VfL Wolfsburg heeft dinsdag goede zaken gedaan in de Champions League. In het thuisduel met Red Bull Salzburg wonnen die Wölfe met 2-1, na een eerdere 3-1 nederlaag in Oostenrijk. Florian Kohfeldt, die de ontslagen Mark van Bommel onlangs als trainer opvolgde, weet zich door de overwinning ook na zijn tweede duel op de bank nog ongeslagen. De Duitsers komen met vijf punten op een tweede plek te staan in Groep G; Salzburg blijft vooralsnog koploper met zeven punten. Wout Weghorst begon bij Wolfsburg in de basis en werd na 63 minuten naar de kant gehaald.

Weghorst keerde terug na twee weken afwezigheid vanwege een coronabesmetting. De Nederlander zag zijn ploeg al na drie minuten op voorsprong komen. Linksbuiten Yannick Gerhardt trok de bal laag voor en Ridle Baku had de bal bij de tweede paal voor het intikken: 1-0. De bezoekers konden niet leven met een achterstand en gingen direct op zoek naar een antwoord; Weghorst stond aan de basis daarvan. De spits haalde Mohamed Camara neer en uit de daaropvolgende vrije trap krulde voormalig Ajacied Maximilian Wöber fraai raak voor de gelijkmaker. Van alle zeven Champions League-goals van Salzburg tot dusver was het al de zesde die voortkwam uit een standaardsituatie.

????! Een perfecte vrije trap van Wöber ?? De oud-Ajacied zet de Oostenrijkers weer (verdiend) op gelijke hoogte ????#ZiggoSport #UCL #WOBSAL pic.twitter.com/WJjZlS0rnl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

Tien minuten voor de thee miste Weghorst een geweldige kans om zijn ploeg weer op voorsprong te zetten. Opnieuw een goede voorzet van Gerhardt veerde via de teen van de spits en de grond over het doel van doelman Philipp Köhn. Het bleef zodoende bij 1-1 in het eerste bedrijf. Ook in de tweede helft lieten de ploegen de ruimtes groot en vijf minuten na de pauze profiteerden de Oostenrijkers daar bijna van. Noah Okofor stuurde Karim Adeyemi weg, die oog in oog met Wolfsburg-sluitpost Koen Casteels naast schoot. De Salzburgse plaaggeesten van het heenduel waren ook nu weer een constante bedreiging voor de Duitse verdediging.

Na een klein uur was het plots raak voor de thuisploeg. Een hoge bal van Maximilian Arnold werd gecontroleerd door Lukas Nmecha, die Kohn met een snoeiharde uithaal kansloos liet. Salzburg gooide de boel door de achterstand nog verder open en kreeg daardoor bijna een vrijwel identieke treffer van Nmecha om de oren. Bij die kans bleef het echter ook voor de thuisploeg: richting het eindsignaal kwamen vooral de bezoekers nog dicht bij een doelpunt. Onder anderen Okofor kreeg nog een flinke mogelijkheid na een fout van John Brooks, maar de gelijkmaker viel niet meer.