Chelsea zet dankzij Ziyech grote stap richting knock-outfase

Dinsdag, 2 november 2021 om 20:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:40

Chelsea heeft dinsdagavond een belangrijke stap gezet richting de volgende ronde in de Champions League. De ploeg van manager Thomas Tuchel was op bezoek bij Malmö FF met 0-1 te sterk. Hakim Ziyech stelde de zege na een uur spelen veilig en werd daarmee de matchwinner. De middenvelder annex aanvaller is nu de meest scorende Marokkaan in de Champions League, samen met Marouane Chamakh (acht treffers). Chelsea gaat samen met Juventus aan de leiding in Groep H met negen punten. De Italianen speelden echter een wedstrijd minder en komen later op de avond in actie tegen Zenit St. Petersburg.

Dat Ziyech het tegen Malmö vanaf de eerste minuut mocht laten zien kwam niet geheel als een verrassing. Tijdens de afgelopen twee duels tegen Southampton en Newcastle United stond de voormalig Ajacied namelijk ook in de basis. Heel verheffend was het spel van de Premier League-koploper niet in het eerste bedrijf. Het eerste moment van opwinding kwam na een kwartier spelen, toen Ruben Loftus-Cheek een voorzet van Ziyech verlengde met het hoofd. De middenvelder zag zijn inzet voorlangs gaan. Vijf minuten later nam Ziyech zelf het Zweedse doel onder vuur, maar kon zijn inzet gekeerd worden door doelman Johan Dahlin.

GOOOOAL! ?????????? ????????????! ????? Daar is dan eindelijk de treffer voor Chelsea ? Met een klein uur op de klok komen The Blues op voorsprong tegen Malmö: 0-1 ??#ZiggoSport #UCL #MALCHE pic.twitter.com/IaeL7OdUcN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

Chelsea had in de eerste helft het beste van het spel en drukte Malmö bij vlagen ver terug op de eigen helft, maar echt grote kansen wist de ploeg van Tuchel niet klaar te spelen. Een inzet van Kai Havertz kon worden gepakt door Dahlin en ook op een schot van Loftus-Cheek had de Zweed een prima reactie in huis. Namens de thuisploeg deed Antonio Colak iets terug. De aanvaller probeerde het ineens van grote afstand en schoot een meter naast. In de tweede helft liet Malmö zich meer zien op de helft van Chelsea, maar wist het niet gevaarlijk te worden.

Dat lukte Chelsea wel, dat dankbaar gebruik maakte van de ontstane ruimtes. Na goed voorbereidend werk van Havertz werd Callum Hudson-Odoi weggestuurd aan de rechterkant van het veld. De aanvaller had vervolgens een uitstekende voorzet in huis op Ziyech, voor wie het een koud kunstje was om bij de tweede paal af te ronden voor een leeg doel: 0-1. Chelsea kreeg in het restant van het duel kansen om het duel definitief te beslissen, maar was onnauwkeurig in de afronding. Onder meer Havertz kreeg een levensgrote kans. De middenvelder vocht zich langs een aantal verdedigers, maar vond Dahlin op zijn weg.