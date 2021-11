Bas Dost verklaart waarom hij een overstap naar Feyenoord niet zag zitten

Dinsdag, 2 november 2021 om 20:10 • Dominic Mostert

Bas Dost zag een vertrek bij Club Brugge afgelopen zomer niet zitten. De 32-jarige spits werd in verband gebracht met Feyenoord, dat de volledige transferperiode zocht naar aanvallende versterking. Er was Dost echter veel aan gelegen om zijn dienstverband bij Club Brugge op succesvolle wijze voort te zetten.

"Ik was hier net een halfjaar", legt hij uit in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik heb mijn hele leven op zijn kop gezet om naar hier te komen, om dan na een halfjaar te zeggen: 'Ik ga er weer vandoor...'?" Dost kwam in de winterse transferperiode van vorig seizoen over van Eintracht Frankfurt. In zijn eerste halve seizoen was de Nederlander goed voor 10 doelpunten in 21 wedstrijden. "In mijn ogen zijn dat oké statistieken", geeft hij aan. "Het kon beter, ja, maar die cijfers zijn gewoon prima. Ik was bovendien hongerig. Omdat ik het gevoel heb dat het nog veel beter kan. Dus nee, vertrekken in augustus was voor mij geen optie."

Dost heeft een goede week achter de rug. In de bekerwedstrijd tegen KMSK Deinze was hij woensdag tweemaal trefzeker, waarna hij evenveel doelpunten maakte in de competitiewedstrijd tegen Sint-Truiden (3-0). Dost had zaterdag voor het eerst sinds de seizoensouverture op 25 juli een basisplaats in de competitie. Het is voorlopig de vraag of zijn goede week voldoende is voor een basisplek in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City van woensdagavond. Bij praatprogramma Extra Time houdt men daar geen rekening mee.

"Het is een soort van Ruud Vormer-verhaal", stelde analist Francky Van der Elst maandagavond in het programma. "Toen Vormer twee keer scoorde tegen KV Kortrijk werd ook geopperd dat hij moest starten tegen Manchester City, maar zat hij toch gewoon op de bank. Dat gaat hier ook gebeuren, denk ik." Peter Vandenbempt zou wel begrip hebben voor een reserverol voor Dost. "Het is een heel andere wedstrijd waarin ze weinig aan de bal zullen komen. En ze zullen vooral moeten tegenstoten."