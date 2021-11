Erik ten Hag: ‘Borussia Dortmund is nog steeds de grote favoriet’

Dinsdag, 2 november 2021 om 19:46 • Laatste update: 19:49

Erik ten Hag is van mening dat Borussia Dortmund nog steeds de grote favoriet is om de groep te winnen, ondanks de 4-0 zege van zijn ploeg op de Duitsers twee weken geleden. De oefenmeester van Ajax blikte dinsdagavond tijdens de persconferentie vooruit op de return, waarbij hij opmerkte dat zijn ploeg soms te veel hoopt op de scheidsrechter, maar dat de spelers daar niet op moeten rekenen. Ten Hag gaf vervolgens aan ook zelf ‘vies te kunnen spelen’ met zijn elftal als dat nodig is.

Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth zei na afloop van de thuisremise tegen Ajax (0-0) afgelopen zaterdag dat er tegen de Amsterdammers schmützig (vrij vertaald: vies) moet worden gespeeld om een resultaat te boeken tegen Ajax. “Wij kunnen dat ook”, reageert Ten Hag, wanneer dit wordt aangehaald tijdens de persconferentie. Wel erkent de trainer dat zijn ploeg daar nog wel eens moeite mee heeft. “We mogen die schroom op sommige momenten weleens van ons afgooien.”

“Deze ploeg heeft soms het probleem de juiste focus en energie niet te hebben”, vervolgt Ten Hag. De trainer slaat vervolgens een brug naar het duel van woensdagavond. “We moeten aanstaan vanaf het begin. Als de tegenstander hard speelt moeten wij ook hard spelen. Je krijgt niets cadeau, niemand gaat je helpen.” De oefenmeester verwacht, zeker na de blamage van de Duitsers in Amsterdam (4-0), een 'heel ander Dortmund’. “Dit zint ze natuurlijk niet. Dan kun je een reactie verwachten, daar moeten wij op voorbereid zijn.”

Ten Hag ziet Dortmund nog steeds als favoriet in de groep, zoals hij dat ook aangaf bij het begin van de Champions League-campagne. "Dat verandert niet na één wedstrijd, zo opportunistisch denk ik niet. Misschien jij wel. Nee toch? Er zijn drie wedstrijden gespeeld, maar er komen ook nog drie wedstrijden." Ajax gaat momenteel met negen punten uit drie duels aan kop in Groep C Die Borussen volgen met zes punten. Als de uitwedstrijd in Dortmund wordt gewonnen, verzekert de huidige koploper van de Eredivisie zich met nog twee duels te spelen al definitief van een plek in de knock-outfase.