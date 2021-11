Ten Hag: ‘Hij moet kijken waar een plekje vrijkomt, of iemand eruit stoten’

Dinsdag, 2 november 2021 om 19:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:14

Devyne Rensch moet ‘meer inhoud kweken’, vindt Erik ten Hag. De achttienjarige verdediger van Ajax viel zaterdagavond tegen Heracles Almelo (0-0) twaalf minuten voor tijd uit met kramp. Dat overkwam Rensch vorig seizoen ook meermaals, erkent Ten Hag op de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Hij vindt dat Rensch als rechtervleugelverdediger in staat moet zijn om met een hogere intensiteit te spelen.

“Dat is wel een punt waar hij aan moet werken”, reageert Ten Hag op de vraag of het uitvallen van Rensch tegen Heracles iets zegt over zijn fysieke staat. “Dat had hij vorig seizoen ook vaak. Hij moet meer inhoud gaan kweken, dat is niet zo onlogisch. We vergeten weleens dat hij heel erg jong is en dat hij heel lang in de jeugd centraal in de verdediging heeft gespeeld. Nu speelt hij als vleugelverdediger. Als rechtervleugelverdediger ben je er in mijn ploeg niet alleen om ballen tegen te houden, je hebt ook aanvallende inbreng.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Er wordt veel van je verwacht in het lopen, je moet in hoge intensiteit lopen. Daar kan hij nog een stap in zetten en daar moet hij ook aan gaan werken. Dat heeft hij in zich”, denkt Ten Hag, die Rensch inzette tegen Heracles omdat Noussair Mazraoui vanwege ziekte ontbrak. Mazraoui is wel mee naar Duitsland en lijkt dus inzetbaar voor de wedstrijd in Dortmund. Rensch is echter ook in beeld voor andere posities: hij heeft ook ervaring als centrale verdediger, linksback en defensieve middenvelder. Ten Hag hoopt dat Rensch zich op iedere positie richt waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen.

“Ik vind dat hij ook op alle posities achterin, en ook als defensieve middenvelder moet spelen”, vertelt de trainer van Ajax. “Die jongen heeft zoveel in zich. Hij is nog zo jong en kan alles nog ontwikkelen. Uiteindelijk komt er wel uit op welke positie hij de grootste bijdrage kan leveren voor het elftal. In deze fase moet hij zich op meerdere posities blijven richten. Hij moet uiteindelijk kijken waar een plekje vrijkomt, of hij moet iemand eruit stoten. Het maakt dan niet uit op welke plek het is.”