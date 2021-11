Frenkie de Jong maakt meteen rentree in basisopstelling van Barcelona

Dinsdag, 2 november 2021 om 19:38 • Laatste update: 19:44

Sergi Barjuán heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor het uitduel met Dynamo Kiev in de Champions League. Frenkie de Jong is hersteld van een hamstringblessure en begint meteen in de basis. Ook Ansu Fati, Ronald Araújo en Ousmane Dembélé keren terug in de wedstrijdselectie; voor Fati is een basisplaats ingeruimd. Het duel start om 21.00 uur in het NSK Olimpiejsky in Kiev.

De Jong is hersteld van een hamstringblessure die hem twee duels aan de kant hield. De middenvelder viel vorige week zondag uit in de verloren wedstrijd tegen Real Madrid (1-2) en ontbrak vervolgens tegen Rayo Vallecano (1-0 nederlaag) en Alavés (1-1). Fati had last van zijn rechterknie en miste evenals De Jong de laatste twee duels. Araújo stond vanwege een bovenbeenblessure aan de kant in de laatste vijf officiële wedstrijden; Dembélé speelde op 22 mei zijn laatste wedstrijd voor Barcelona.

Tegenover de rentree van het viertal staat wel de absentie van Sergio Agüero en Gerard Piqué. De Argentijnse aanvaller kreeg tegen Alavés last van pijn op zijn borst, waarna in het ziekenhuis een hartritmestoornis werd ontdekt. Barcelona maakte dinsdag in een officieel statement bekend dat Agüero zeker de komende drie maanden niet inzetbaar zal zijn. Piqué moest vanwege fysieke ongemakken voortijdig naar de kant tegen Alavés en is nog niet fit genoeg. Pedri, Sergi Roberto en Martin Braithwaite bevonden zich al langer in de ziekenboeg van los Azulgrana.

Sergiño Dest begint op de bank. De vleugelspeler had een basisplaats in de laatste tien officiële wedstrijden van zijn club en was de afgelopen weken meermaals in de voorhoede te vinden. Die bestaat dinsdagavond echter uit Fati, Memphis Depay en Gavi. Luuk de Jong mag hopen op een invalbeurt. Barcelona gaat op jacht naar de tweede overwinning in Groep E, daar het vooralsnog alleen de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev wist te winnen (1-0).

Opstelling Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Garmash, Buyalskiy, De Pena; Tsygankov

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, González, F. de Jong; Gavi, Depay, Ansu Fati.