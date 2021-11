Georginio Wijnaldum: ‘Voor Lionel Messi geldt hetzelfde als voor mij’

Dinsdag, 2 november 2021 om 18:36 • Dominic Mostert

Georginio Wijnaldum ervaart aanpassingsproblemen bij Paris Saint-Germain. De dertigjarige middenvelder kwam in de zomer transfervrij over van Liverpool en veroverde direct een basisplaats, maar is daar de afgelopen weken niet meer van verzekerd. Op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig van woensdag vertelt Wijnaldum dat hij moet wennen aan het spel van zijn nieuwe ploeg. Hetzelfde geldt voor Lionel Messi, denkt de Oranje-international.

Wijnaldum deed vrijdag 83 minuten mee in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Lille OSC (2-1). In de zes wedstrijden daarvoor werd hij door trainer Mauricio Pochettino buiten de basiself gelaten. Wijnaldum moet knokken voor zijn plek, terwijl hij in het Liverpool van Jürgen Klopp een onbetwiste basisklant was. "De speelstijl is anders", vertelt hij desgevraagd over het verschil tussen beide ploegen. "Onze spelersgroep bij Liverpool was vijf jaar geleden al gevormd en had een eigen identiteit. Ik speelde met name in een defensieve rol, maar hier wordt vaker van positie gewisseld. Het is ons eerste seizoen samen. Ik moet me nog aanpassen en gewend raken."

Wijnaldum merkt dat er nog veel winst te boeken valt als het gaat om de afstemming met zijn ploeggenoten. "Het belangrijkste is om mijn ploeggenoten te leren kennen. Ik heb nooit eerder met ze gespeeld", legt hij uit. "We gebruiken de trainingen om elkaar te leren kennen. Het is voor mij een nieuwe start, alles is nieuw. De trainer wil ons een vrije rol geven in wedstrijden en wil dat we van posities wisselen. Daar moet ik aan wennen. Ik kom uit een ploeg met veel gewoontes. Ik moet leren hoe mijn ploeggenoten spelen en hoe ze denken."

Niet alleen Wijnaldum moet wennen in het sterrenensemble. Ook Messi kan de verwachtingen vooralsnog niet waarmaken. Na vijf optredens in de Ligue 1 is de zomeraanwinst nog niet betrokken geweest bij een doelpunt, al kwam hij wel tot scoren in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (2-0) en RB Leipzig (3-2, twee doelpunten). "Iedere ploeg wordt sterker met Messi. Maar voor hem geldt hetzelfde als voor mij", geeft Wijnaldum aan. "Hij is nieuw bij de club en moet wennen. Ik hoop dat het verschil voor ons niet te groot is tussen wedstrijden mét en zonder Messi. Maar als je hem in de ploeg hebt, ben je altijd sterker."

