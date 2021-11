‘Joan Laporta neemt risico met besluit in onderhandelingen over Xavi’

Dinsdag, 2 november 2021 om 18:01

Joan Laporta heeft besloten om niet naar Qatar af te reizen om Xavi los te kunnen weken bij Al-Sadd, zo meldt TV3. De president van Barcelona neemt hiermee een risico, omdat de komst van Laporta naar Doha een harde eis was van Sjeik Mohammed bin Hamad om te onderhandelen over Xavi en de oud-middenvelder als trainer terug te laten keren naar Catalonië. Een akkoord is het enige dat een terugkeer van Xavi bij Barcelona nog in de weg staat.

Mundo Deportivo meldt dinsdag dat er reeds sprake is van een persoonlijk akkoord tussen Xavi en Barcelona, over een salaris dat iets lager ligt dan bij Al-Sadd. Door een bonusconstructie kan Xavi overigens wel meer gaan verdienen bij Barcelona dan zijn basissalaris. Er bestaat reeds een afspraak tussen Xavi en Al-Sadd dat de Qatarese club zich relatief soepel zal opstellen jegens een vertrek naar Barcelona. Daarbij bestaat er wel een belangrijke voorwaarde: dat Laporta hoogstpersoonlijk naar Qatar afreist om de onderhandelingen te voeren.

Laporta heeft volgens TV3 echter besloten om de onderhandelingen over Xavi over te laten aan vice-voorzitter Rafael Yuste en directeur voetbalzaken Mateu Alemany. Voor Barcelona lijkt dit een riskante beslissing. AS schreef eerder dat het in de Qatarese cultuur als ‘onbeschoft’ wordt gezien als de onderhandelingen zouden worden gevoerd door iemand die binnen Barcelona lager in rang staat dan Laporta. Vandaar dat de eigenaar van Al Sadd, sjeik Bin Hamad, onderhandelingen met Laporta verlangde om uiteindelijk in te stemmen met het vertrek van Xavi.

“Als je op een vriendschappelijke wijze en zonder problemen tot een akkoord over Xavi wil komen, moet je naar Doha komen”, zo citeerde de Spaanse krant de boodschap van Al-Sadd voor Barcelona. Het valt nog te bezien hoe de sjeik op de afwezigheid van Laporta reageert. AS heeft vernomen dat vanuit Doha nog niet is uitgesloten dat Laporta zich alsnog bij de delegatie van Barcelona voegt die donderdag afreist naar Qatar.

Op het moment dat de delegatie van Barcelona donderdag arriveert, heeft Al-Sadd net een belangrijke wedstrijd achter de rug. Woensdag staat namelijk het duel met naaste achtervolger Al-Duhail op het programma. Een van de eisen van Al-Sadd was dat Xavi nog op de bank zou zitten tijdens dat duel. Als de ploeg van Xavi wint, bedraagt de voorsprong van de koploper van de Qatarese competitie op de nummer twee zes punten.