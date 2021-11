NEC-relschopper: ‘Ik ben er de man niet naar om vrouwen pijn te doen’

Dinsdag, 2 november 2021 om 16:41

De eerste zeven relschoppers die zijn opgepakt na de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse, hebben zich dinsdagochtend voor de rechter verantwoord. Tegen de relschoppers zijn cel- en taakstraffen geëist. Op de dag zelf werden 22 mensen aangehouden, eind november staat er nog dertien verdachten terecht.

Via een speciale snelrechtprocedure hebben de zeven mannen, die een leeftijd van 17 tot 49 jaar hebben, zich in de rechtbank verantwoord. Zij worden verdacht van vernieling en geweldpleging. Een van de verdachten is de 47-jarige Peter G. De man verliet de tribune tijdens de rust, omdat zijn jonge zoontje weg wilde. De sfeer was grimmig en bij het uitvak ging 'de knop om', zoals G. het zelf zei. Uiteindelijk liet hij zijn zoontje achter en verliet hij zelf de tribune om vervolgens een steward te mishandelen en dranghekken richting supporters van Vitesse te gooien.

Deze man is in de 40 en was met zijn zoontje naar de voetbal. Die zei ‘papa ik wil weg’, toen het grimmig werd. Maar papa liet -volgens eigen zeggen - zijn zoontje achter en voegde zich bij de #relschoppers in de gracht van het stadion. Daar heeft ie nu veel spijt van zegt ie — betty glas (@RTLnieuwsbetty) November 2, 2021

De verdachte heeft er spijt van dat hij de vrouwelijke steward pijn heeft gedaan. “Ik ben er de man niet naar om vrouwen pijn te doen”, wordt hij geciteerd door RTL-verslaggever Betty Glas. De man gaf vervolgens huilend aan dat hij zelf ook niet begrijpt waarom hij dat soort dingen doet en dat hij op zoek is naar hulp. De rechter veroordeelde hem voor mishandeling van de vrouwelijke steward, maar hield ook rekening met de persoonlijke omstandigheden. De G. kreeg een celstraf van dertig dagen opgelegd, waarvan veertien dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij tweehonderd euro smartengeld betalen aan de steward.

Een andere 21-jarige verdachte komt ook uit Nijmegen. De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging en het gooien van stokken, stenen en takken naar de politie. Van hem is geconstateerd dat hij een metalen buis vast had. “Maar dat was maar even en ik heb er niks mee gedaan”, gaf hij aan. De verdachte zei vervolgens dat hij ook niet precies weet wat hij daar deed, maar dat hij ‘een hekel aan Arnhem en Vitesse heeft’.

De rechter liet hierop als reactie weten dat je zonder tegenstander geen wedstrijd hebt. “Dan sta je daar maar een beetje met elf man tegen een balletje te trappen. Het slaat dus nergens op om zo’n hekel te hebben aan de tegenstander”. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem zes maanden cel. “Gasten als u verkloten het voetbal... En die haat van u jegens Vitesse is kansloos”, gaf de rechter aan, om hem vervolgens een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en 120 uur werkstraf op te leggen. De overige verdachten kregen ook cel- of taakstraffen. Een verdachte werd vrijgesproken, omdat niet met zekerheid valt vast te stellen dat deze verdachte wel echt de persoon is waar hij voor werd aangezien.