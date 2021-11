Tyrell Malacia maakt de overstap naar nieuwe zaakwaarnemer

Dinsdag, 2 november 2021 om 16:20

Tyrell Malacia heeft een nieuwe zaakwaarnemer, zo meldt Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De 22-jarige vleugelverdediger van Feyenoord heeft zich recentelijk aangesloten bij Ali Dursun, die eveneens de belangen van onder meer Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Justin Bijlow vertegenwoordigt.

Malacia werd in het verleden vertegenwoordigd door de Sports Entertainment Group, dat in opspraak raakte nadat het miljoenen tekengeld achter zou hebben gehouden na de transfer van Stefan de Vrij van Lazio naar Internazionale. De vleugelverdediger van Feyenoord was een van de spelers die vervolgens vertrok en hij heeft zich nu dus aangesloten bij Dursun.

“Dat betekent wel dat die jongen nadenkt over een periode na Feyenoord”, vertelt Krabbendam, Feyenoord-watcher voor Voetbal International. Van de Beek ruilde zaakwaarnemer Guido Albers recentelijk ook al in voor Dursun. “Het is opvallend. Donny van de Beek is ook al naar Ali Dursun overgestapt. Hij heeft nu Frenkie de Jong en bij Feyenoord ook Justin Bijlow. Op die manier wordt hij best een grote speler.”

Club Brugge was afgelopen zomer concreet in de markt voor Malacia. “Ze wilden een aantal miljoen voor hem betalen, toen bleef Malacia uiteindelijk”, zegt Krabbendam in de Feyenoord-podcast van het weekblad. Malacia zette in juni zijn handtekening onder een nieuw, tot medio 2024 lopend contract bij Feyenoord. “Dit is mijn club, al sinds ik hier in 2008 binnenkwam”, sprak Malacia destijds. “Sindsdien groei ik ieder jaar als voetballer, dus dan is het logisch om langer bij Feyenoord te willen blijven.”