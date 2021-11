Hummels lovend over Ajacied: ‘Individueel is hij een geweldige speler’

Dinsdag, 2 november 2021 om 15:57 • Chris Meijer

De nederlaag tegen Ajax heeft Borussia Dortmund geïrriteerd, zo geeft Marco Rose dinsdagmiddag aan. Op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen die Borussen en Ajax geeft de trainer aan dat hij ‘nu beter weet wat hij kan verwachten’ van de Amsterdammers. Verdediger Mats Hummels liet daarnaast weten dat hij met name Antony in de gaten zal houden. “Individueel is hij een geweldige speler”.

Borussia Dortmund ging twee weken geleden tegen Ajax in de Champions League pijnlijk met 4-0 onderuit in de Johan Cruijff Arena. “We moeten beter en met meer lef voetballen dan we in Amsterdam deden”, geeft Rose aan. “We waren geïrriteerd door het resultaat in de eerste wedstrijd. Na onze recente overwinningen moeten we morgen met meer vertrouwen aan de aftrap verschijnen.” De Duitse oefenmeester liet weten dat hij een andere aanpak heeft dan twee weken geleden. “We gaan echt niet schoppen, maar voetbal is een sport met duels. Ajax is heel goed als het aan de bal is. Maar we kunnen ook duels van ze winnen en zelf de bal houden.”

Rose verklapt op de persconferentie dat hij afgelopen week tips heeft gekregen van zijn Duitse collega Frank Wormuth van Heracles Almelo. “We hebben wel vaker contact”, zei hij. “En hij weet waar hij het over heeft. Dat hebben we ook zaterdag weer gezien, toch?” Ajax kwam in het Eredivisie-duel op Ervo Asito niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Het was niet de eerste keer dat Ajax averij opliep op bezoek bij Heracles. Onder leiding van Wormuth ging slechts een van de laatste vier thuisduels met de Amsterdammers verloren. Wormuth vertelde vorige week dat hij na de nederlaag van Borussia Dortmund met Rose belde.

Mats Hummels, die naast Rose op de persconferentie zat, is ervan overtuigd dat zijn ploeg woensdagavond beter voor de dag zal komen tegen Ajax. “We willen natuurlijk een veel betere wedstrijd spelen”, zegt de verdediger. “Vooral in eigen huis moeten we laten zien dat we de wedstrijd willen winnen, dat we dominant zijn en de bal niet te makkelijk aan onze tegenstander geven. We kunnen veel leren van de eerste wedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat we een ander gezicht zullen laten zien.”

Wil Borussia Dortmund woensdagavond een resultaat boeken, dan zal het onder andere Antony af moeten stoppen. “Individueel is hij een geweldige speler”, geeft Hummels aan. “Ajax leeft van aanvallers die verschillende kwaliteiten hebben. Tadic vind ik bijvoorbeeld ook een geweldige vleugelspeler. Ja, Ajax heeft een goede speelstijl, waarin individuele spelers nog beter tot hun recht komen omdat anderen ruimtes creëren.” De wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund vangt woensdagavond om 21:00 uur aan.