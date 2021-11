Hoe een miskoop van Ajax nu de Russische top bestormt met PFC Sochi

Zaterdag, 6 november 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 16:16

Mateo Cassierra raakte uit beeld toen hij Ajax in 2019 definitief verliet. Ruim twee jaar later laat de Colombiaanse spits nadrukkelijk van zich horen vanuit de Russische Premjer Liga. De miskoop van Ajax mag zich tegenwoordig clubtopscorer noemen van PFC Sochi, de club die verrassend goed presteert en een aanval doet op de gevestigde orde in de Russische topcompetitie.

In de zomer van 2016 toverde directeur voetbalzaken Marc Overmars twee Colombianen uit de hoge hoed: Davinson Sánchez en Mateo Cassierra, een verdediger en een aanvaller. Waar eerstgenoemde 5 miljoen euro kostte, was laatstgenoemde 500.000 euro duurder. De komst van Sánchez bleek een gouden zet, het aantrekken van Cassierra was dat niet. In het seizoen 2016/17 kwam Cassierra regelmatig aan spelen toe, maar toenmalig trainer Peter Bosz gaf in de voorhoede vaker de voorkeur aan Kasper Dolberg en Bertrand Traoré. Waar Sánchez al na één ijzersterk seizoen onhoudbaar was geworden voor Ajax en voor 42 miljoen euro vertrok naar Tottenham Hotspur, zakte Cassierra in het seizoen 2017/18 af naar Jong Ajax.

Cassierra leek met zijn ziel onder zijn arm rond te lopen op De Toekomst. Nóg een seizoen bij de beloften van de Amsterdammers zag hij niet zitten en omdat hij ook niet in aanmerking kwam voor een plek in de hoofdmacht, werd hij in de zomer van 2018 verhuurd aan FC Groningen. Zijn verblijf bij de Trots van het Noorden liep uit op een teleurstelling. Halverwege het seizoen werd de huurovereenkomst tussen Ajax en FC Groningen ontbonden, en keerde Cassierra terug naar Amsterdam om vervolgens direct voor anderhalf jaar verhuurd te worden aan Racing Club. Echter, ook in Argentinië kwam de aanvaller niet aan de bak en het was dan ook geen verrassing dat de optie tot koop niet werd gelicht. Sterker nog: al na iets meer dan een halfjaar kwam er een einde aan het verblijf van Cassierra in Argentinië.

Cassierra was mislukt bij Ajax, FC Groningen en Racing Club. Desondanks zag het Portugese Belenenses wel brood in de Colombiaan. In de zomer van 2019 maakte Ajax bekend een akkoord te hebben bereikt met de Portugese club over de transfersom. Belenenses kocht het tot medio 2021 lopende contract van Cassierra voor een onbekend bedrag af en haalde hem in huis. Beide partijen waren eindelijk definitief van elkaar verlost en voor Cassierra braken betere tijden aan. Bij Belenenses kwam hij wekelijks in actie en scoorde hij in twee seizoenen veertien keer in de Primeira Liga, waarvan tien in de laatste voetbaljaargang. Zijn prestaties leidde tot interesse van diverse clubs. Het Russische PFC Sochi had wel oren naar zijn komst en telde afgelopen zomer 1,2 miljoen euro neer om hem in huis te halen. Tot dusver pakt deze transfer wél goed uit, want Cassierra lijkt zich als een vis in het water te voelen in de Russische competitie.

Bij PFC Sochi kwam Cassierra terecht bij een club die voor juni 2018 niet eens bestond. Het ontstaan van deze club heeft een politieke achtergrond. De Russische overheid wilde dat het Fisht Olympisch Stadion in gebruik werd genomen. Dit stadion, dat plaats biedt aan meer dan 44.000 toeschouwers, werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 2014 in Sochi en was het decor van zes wedstrijden op het WK van 2018. De bouw van het stadion had een half miljard euro gekost en het mocht niet gebeuren dat het ongebruikt zou blijven. Het leidde tot de oprichting van PFC Sochi, dat de licentie overnam van Dinamo Sint-Petersburg. Laatstgenoemde club hield op te bestaan en werd omgedoopt tot PFC Sochi en verhuisde naar de badplaats aan de Zwarte Zee, ruim 2.300 kilometer verderop. Vrijwel alle voetballers van Dinamo Sint-Petersburg gingen mee en mochten zich vervolgens spelers van Sochi noemen.

De inmiddels 64-jarige Russische miljardair Boris Romanovich Rotenberg, een voormalige judovriend van president Vladimir Poetin, was sinds 2015 eigenaar van Dinamo Sint-Petersburg en werd door het Kremlin gevraagd om zijn voetbalproject voort te zetten in Sochi. En zo geschiedde. In de zomer van 2018 begon PFC Sochi aan een nieuw seizoen in de Football National League (FNL), het tweede niveau van de Russische voetbalpiramide. “Het waren instructies van bovenaf”, vertelde Ivan Zhidkov, hoofdredacteur van Sport Den Za Dnem, vorige maand in gesprek met Goal. “Sint-Petersburg heeft nooit meer dan één voetbalclub gewild in de stad. Iedereen is daar fan van Zenit. Dinamo had geen goede basis en infrastructuur om levensvatbaar te blijven. Daarnaast was het van groot belang dat Fisht in gebruik werd genomen omdat het een ultramodern stadion is, misschien wel de beste van het land.”

PFC Sochi had als doel om binnen twee jaar te promoveren naar de Premjer Liga. Dat doel werd al na één seizoen bereikt. In het eerste seizoen na de oprichting eindigde Sochi op de tweede plaats in de competitie in promoveerde het naar de hoogste divisie. Met hulp van Zenit Sint-Petersburg werd in de zomer van 2019 vervolgens een sterk elftal gebouwd waarmee het moest lukken om handhaving veilig te stellen. Liefst acht spelers van Zenit kwamen over naar Sochi, waarvan sommigen op huurbasis. Het grote aantal spelers dat overstapte van Zenit naar Sochi zorgde voor argwaan bij voetbalfans. Er werd aangenomen dat Gazprom, hoofdsponsor van Zenit, financiële belangen zou hebben bij Sochi. Het was in Rusland daardoor ook de verwachting dat Sochi altijd zou verliezen tegen Zenit. De eerste vier confrontaties tussen beide clubs eindigden ook in overwinningen voor de topclub uit Sint-Petersburg. Echter, beide clubs zijn volledig onafhankelijk van elkaar en officials van Sochi hebben alle vormen van belangenverstrengeling ontkend.

?? One of the best goals on #RPL Week 13



?? Use another European club name to describe FC Sochi’s combination #Sochi pic.twitter.com/UjCH1C4FGK — Russian Premier Liga (@premierliga_en) November 2, 2021

Inmiddels heeft Sochi de eerste zege op Zenit geboekt. Op 18 september 2019 was Sochi met 2-1 te sterk voor de Russische topclub in een seizoen waarin een knappe vijfde plaats werd bemachtigd. Sochi plaatste zich daarmee voor de voorrondes van de Conference League. In de derde voorronde bleek Partizan Belgrado echter te sterk na een strafschoppenserie en dus moet de club nog wachten op het Europese debuut. Cassierra was toen nog niet in dienst van Sochi. De Colombiaanse spits maakte pas eind augustus de overstap van Belenenses naar Rusland en heeft zijn draai inmiddels gevonden. Op 12 september luisterde hij voor eigen publiek zijn basisdebuut op met een doelpunt in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen UFA. Inmiddels staat de teller van de ex-Ajacied op vijf doelpunten in zeven competitiewedstrijden. Mede door zijn inbreng is PFC Sochi na dertien speelrondes terug te vinden op een knappe derde plaats op de ranglijst, met een achterstand van vijf punten op koploper Zenit-Sint-Petersburg.

Zondagmiddag beleefde Cassierra zijn absolute hoogtepunt in dienst van Sochi. In de wedstrijd tegen Arsenal Tula opende hij al na 78 seconden de score door op aangeven van Christian Nobao de bal tegen de touwen te koppen. Hij tekende daarmee niet alleen voor het snelste doelpunt dit seizoen in Rusland, maar ook voor de snelste treffer ooit namens Sochi op het hoogste niveau. Nadat Evans Kangwa na rust de 1-1 op het scorebord zette, was het Cassierra die het winnende doelpunt maakte voor de ploeg van trainer Vladimir Fedotov. “Sochi heeft misschien niet het sterkste team in de competitie, maar ze spelen goed georganiseerd met een solide strategie, in tegenstelling tot veel grotere clubs”, legt Zhidkov uit in gesprek met Goal. “Fedotov is een zeer goede trainer, die in goede harmonie samenwerkt met Andrey Orlov, de technisch directeur. Er heerst een gezonde sfeer binnen de club. Het zou me daarom ook niet niet verbazen als Sochi tot aan het einde van het seizoen bovenin mee blijft doen.”

Of Sochi uiteindelijk in staat is om definitief aan te haken bij de Russische top valt te bezien. Het probleem is dat de club gevestigd is in een stad waar het voetbal niet leeft. De vorige club, Zhemchuzhina Sochi, kwam alleen in 1992 en 2000 uit op het hoogste niveau, voordat in 2003 het doek viel. “Het stadion ligt veel te ver van het stadscentrum vandaan. Daarnaast is het niet makkelijk om mensen te overtuigen om voetbal te gaan kijken. Echter, de Zwarte Zee is een populaire bestemming voor uitsupporters die clubs als Zenit en Spartak Moskou achterna reizen. Voor hen is het een mooie kans om hun club te steunen in combinatie met een korte vakantie”, aldus Zhidkov. PFC Sochi groeit de komende jaren wellicht uit tot een vaste naam in het Europese voetbal. Het valt niet uit te sluiten dat Sochi een populaire bestemming wordt voor bezoekende fans. Zoveel mooie stadions vlakbij het strand zijn er immers niet te vinden.