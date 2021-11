Jude Bellingham verwijdert reactie op gerucht over toptransfer

Dinsdag, 2 november 2021 om 15:15

Jude Bellingham heeft op sociale media de geruchten die hem in verband brengen met een overstap naar Liverpool weggelachen. De achttienjarige middenvelder van Borussia Dortmund tweette een GIF van zichzelf, die hij inmiddels heeft verwijderd, waarop hij lachend in een tenue van Engeland is te zien. Bellingham zou volgens de geruchten hebben verteld dat hij volgend jaar onder contract bij Liverpool staat.

De achtvoudig international van Engeland wordt al geruime tijd sterk in verband gebracht met the Reds. Sebastian Kehl, de sportief directeur van Dortmund, heeft de interesse van de koploper van de Premier League in zijn sterspeler vorige week bevestigd. Bellingham's bericht op Twitter, die inmiddels is verwijderd, was een reactie op een tweet van FourFourTwo waarin werd beweerd dat hij mensen had verteld dat hij naar Anfield zou verhuizen.

Just Jude Bellingham replying to an account saying he’ll be joining Liverpool in the summer… pic.twitter.com/d2LTM3RMv0 — The Anfield Alert ?? (@TheAnfieldAlert) November 1, 2021

De middenvelder retweette het bericht met een GIF van zichzelf, waarop hij lachend in een tenue van Engeland was te zien. Bellingham besloot om geen onderschrift bij zijn post op sociale media te plaatsen. Het bericht van FourFourTwo volgt op de bewering van voormalig Premier League-speler Craig Hignett, die zei dat een transfer van Bellingham naar Liverpool 'bijna zeker' is. “Ik denk dat ik het van een betrouwbare bron heb gehoord. Ik kan de bron niet prijsgeven, maar blijkbaar heeft Bellingham gezegd dat hij naar Liverpool vertrekt”, zei de voormalig profvoetballer van Middlesbrough en Blackburn tijdens een uitzending van BBC Radio Merseyside.

“Of dat in januari is of aan het eind van het seizoen is nog niet zeker, maar ik heb uit betrouwbare bron dat het bijna zeker is”, aldus Hignett. Bellingham maakte in juli 2020 voor 23 miljoen euro de overstap van Birmingham City naar Dortmund. De middenvelder heeft dit seizoen in de Bundesliga de meeste balveroveringen, geslaagde dribbels, tackles, onderscheppingen en creëert bovendien de meeste doelkansen. Hij maakte in deze jaargang tot nog toe drie goals en gaf zes assist in zestien wedstrijden.