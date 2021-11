Nieuwe doelpuntenmachine moet gemis Haaland opvangen tegen Oranje

Dinsdag, 2 november 2021 om 14:56 • Laatste update: 14:59

Bondscoach Stale Solbakken heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de mogelijk cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal op 16 november in De Kuip. De debutant Thomas Lehne Olsen is de meest opvallende naam in de selectie. De dertigjarige spits van Lilleström scoort dit seizoen aan de lopende band in de Noorse Eliteserien en hij moet de afwezigheid van de geblesseerde Erling Braut Haaland opvangen. Verder maken ook AZ-middenvelder Fredrik Midstjö en Feyenoorders Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes deel uit van de selectie voor de komende interlandperiode, waarin ook een duel met Letland op het programma staat.

Haaland raakte twee weken geleden geblesseerd aan zijn heup in het door Borussia Dortmund met 4-0 verloren Champions League-duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Noorse doelpuntenmachine mist hierdoor de belangrijke WK-kwalificatieduels tegen Letland (thuis, 13 november) en Nederland (uit, 16 november). Haaland was tijdens de eerste ontmoeting met Oranje nog trefzeker tijdens een 1-1 gelijkspel. Solbakken kan in tegenstelling tot de spits wel weer een beroep doen op Joshua King (Watford) en Alexander Sørloth (Real Sociedad), die zijn hersteld van blessures.

Lehne Olsen is de opvallende debutant in de selectie van Noorwegen. De dertigjarige spits speelde een decennium geleden veertien jeugdinterlands, maar werd vervolgens nooit opgeroepen voor de A-ploeg. Lehne Olsen maakt dit seizoen indruk in de Noorse Eliteserien. In het shirt van Lilleström scoorde hij 21 keer in 24 wedstrijden. “Thomas Lehne Olsen heeft de laatste tijd goed gepresteerd”, verklaarde Solbakken zijn keuze. “Hij heeft laten zien dat hij gevaarlijk is achter de laatste linie als de tegenstander hoog staat en heeft een neus voor goals.”

Lehne Olsen is niet de enige debutant in de selectie van Noorwegen. De 23-jarige rechtsbuiten Ola Solbakken van Bodö/Glimt - overigens geen familie van de bondscoach - maakt ook kans om op 13 november tegen Letland zijn eerste interland te spelen. “We zitten niet heel breed in de snelle vleugelspitsen”, gaf de bondscoach aan. Ola is een dynamische speler die zich goed heeft ontwikkeld.” Naast de twee debutanten behoren ook Martin Ödegaard, voormalig Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby, AZ'er Fredrik Midtsjø en het Feyenoord-duo Pedersen en Aursnes weer tot de Noorse selectie.

De volledige selectie van Noorwegen: Hansen (Rosenborg), Nyland (Bournemouth), Grytebust (Vejle), Gregersen (Girondins de Bordeaux), Gabrielsen (FC Kopenhagen), Hanche-Olsen (AA Gent), Standberg (Salernitana), Lode (Bodö/Glimt), Meling (Stade Rennes), Björkan (Bodö/Glimt), Pedersen (Feyenoord), Ryerson (Union Berlin), Thorsby (Sampdoria), Normann (Rostov), Aursnes (Feyenoord), Midstjö (AZ), Ödegaard (Arsenal), Thorstvedt (KRC Genk), Moller Daehli (FC Nürnberg), King (Watford), Berisha (Viking), Sörloth (Real Sociedad), Lehne Olsen (Lilleström), Solbakken (Bodö/Glimt), Hauge (Eintracht Frankfurt) en Elyanoussi (Southampton).