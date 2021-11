Ajax kan goed nieuws melden in aanloop naar duel met Borussia Dortmund

Dinsdag, 2 november 2021 om 14:12 • Laatste update: 14:14

Ajax kan woensdagavond in het Champions League-duel met Borussia Dortmund weer beschikken over Noussair Mazraoui, zo meldt de club op zijn website. De rechtsback ontbrak, net als Zakaria Labyad, afgelopen zaterdag tijdens het uitduel met Heracles Almelo (0-0) vanwege ziekte. Beide spelers zijn nu weer fit en dinsdag met de selectie afgereisd richting Dortmund.

Erik ten Hag heeft 23 spelers in zijn selectie opgenomen voor de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund. Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber ontbreken vanwege langdurige blessures, terwijl André Onana ook niet tot de selectie behoort. Ajax bevestigde afgelopen week wel dat de doelman uit Kameroen weer is aangesloten bij de trainingen van het eerste elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax won twee weken geleden overtuigend met 4-0 van Borussia Dortmund in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers zijn woensdagavond bij een zege in het Signal Iduna Park verzekerd van kwalificatie voor de laatste zestien in de Champions League. Bij een gelijkspel is het afhankelijk van Besiktas. Spelen de Turken tegen Sporting Portugal gelijk of weten zij te winnen, dan is Ajax ook verzekerd van overwintering in het miljardenbal.

BVB kan tegen Ajax geen beroep doen op zijn aanvalsleider Erling Braut Haaland. Trainer Marco Rose zag de Noorse doelpuntenmachine wegvallen met een heupblessure. Daarnaast moet de Duitse oefenmeester ook Emre Can, Mahmoud Dahoud, Raphaël Guerreiro, Nico Schulz en Giovanni Reyna vanwege uiteenlopende blessures missen. Het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax begint woensdagavond om 21.00 uur.

Volledige selectie van Ajax: Pasveer, Gorter, Setford, Timber, Schuurs, Mazraoui, Rensch, Blind, Martínez, Tagliafico, Álvarez, Klaassen, Gravenberch, Kudus, Taylor, Neres, Danilo, Tadic, Antony, Labyad, Haller, Berghuis en Daramy.