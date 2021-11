Wilfred Genee reageert op geruchten over pikante overstap

Dinsdag, 2 november 2021 om 13:26 • Laatste update: 13:46

Wilfred Genee heeft dinsdagochtend gereageerd op de geruchten dat hij de overstap zou maken naar Viaplay. Maandag kwam via RTL Boulevard naar buiten dat de presentator door de streamingdienst van de Zweedse Nordic Entertainment Group benaderd zou zijn om de overstap te maken. Die overstap zou uiterst merkwaardig zijn, daar Genee vanaf januari met René van der Gijp en Johan Derksen een dagelijkse talkshow gaat maken en recent zijn contract bij Talpa met twee jaar heeft verlengd.

De telefoon van Genee stond maandag roodgloeiend toen het nieuws naar buiten werd gebracht door mediajournalist Rob Goossens. "Ik krijg er heel veel vragen over", geeft Genee dinsdag toe in zijn radioprogramma De Veronica Inside Ochtendshow. "Dat heb ik ook tegen dat meisje van Shownieuws gezegd. Er wordt zoveel over mij geroepen. Als ik op alles moet reageren wat er over mij gezegd wordt, ben ik een week bezig. Mijn baas (John de Mol, red.) zei jaren geleden ooit tegen mij: 'Je hoeft niet op alles te reageren.'"

"Bovendien, in dit geval hoef ik ook niet te reageren", gaat Genee verder. "Ik heb net bijgetekend voor twee jaar voor de nieuwe talkshow, dus het is helemaal niet relevant." Sidekick Rick Romijn vraagt vervolgens aan Genee of hij 'met zijn hand op zijn hart kan verklaren dat hij niet naar Viaplay gaat'. "Op dit moment ga ik niet naar Viaplay", herhaalt Genee. "Dat kan over een paar jaar toch anders zijn? Het is niet relevant of ik met Viaplay gesproken heb. Ik bedoel, ik zit hier en heb bijgetekend."

De streamingdienst van de Zweedse Nordic Entertainment Group moet in het eerste kwartaal van 2022 gelanceerd worden in Nederland en gaat onder meer de Premier League, de Bundesliga, Formule 1 en darts uitzenden. Genee weerhield zich maandag tegenover RTL Boulevard ook al van commentaar. "Ik heb de laatste tijd geleerd om in sommige gevallen het antwoord ‘geen commentaar’ te geven. Dit is zo’n moment.” Op de vraag of het verhaal van Goossens naar het rijk der fabelen kon worden verwezen, reageerde hij: "Geen commentaar."