‘Newcastle schakelt door en wil nieuwe manager snel presenteren'

Dinsdag, 2 november 2021 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

Alles lijkt erop te wijzen dat Unai Emery de nieuwe manager van Newcastle United wordt. De huidige oefenmeester van Villarreal moet de onlangs ontslagen Steve Bruce opvolgen en kan bij zijn terugkeer in Engeland een maandsalaris van een miljoen euro opstrijken, weten Engelse media. Newcastle verwacht Emery nog voor het weekend te kunnen verleiden tot een overgang, nu de onderhandelingen in een stroomversnelling zijn geraakt.

Afgelopen zondag hebben er verschillende videogesprekken plaatsgevonden tussen de nieuwe ambitieuze clubeigenaren van Newcastle en Emery, weet de Daily Mail. De nummer voorlaatst van de Premier League wordt momenteel geleid door interim-manager Graeme Jones. Hij speelde gelijk tegen Crystal Palace (1-1) en verloor van Chelsea (0-3). Met Emery moet voorkomen worden dat de club opnieuw afzakt naar het tweede niveau. Newcastle sprokkelde dit seizoen slechts vier punten bijeen en houdt daarmee alleen Norwich City onder zich.

Emery heeft een uiterst succesvolle periode achter de rug bij Villarreal, met als hoogtepunt de gewonnen Europa League ten koste van Manchester United. Het betekende de eerste grote prijs in de geschiedenis van de club. Momenteel staat Villarreal dertiende in LaLiga. In de Champions League wordt de tweede plek bezet in Groep F, waar United aan kop gaat. Mocht Newcastle er daadwerkelijk in slagen om Emery in te lijven, dan betekent het voor de Spaanse oefenmeester zijn tweede dienstverband in de Premier League. Eerder stond hij tussen 2018 en 2020 aan het roer bij Arsenal.

Verwacht wordt dat Emery bij Newcastle nagenoeg hetzelfde salaris zal opstrijken als bij Arsenal; ruim een miljoen euro. Daarnaast moeten de Engelsen Villarreal een afkoopsom betalen van een slordige zes miljoen euro, daar Emery in Spanje nog een contract heeft tot medio 2023. Emery zou komend weekend al op de bank kunnen zitten als manager van Newcastle. Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Brighton and Hove Albion. Bij The Magpies hebben ze er alle vertrouwen in dat de komst van Emery snel wordt afgerond.

Emery is zeker niet de enige gegadigde bij Newcastle. Ook Paulo Fonseca sprak al met enkele functionarissen van de club. Daarnaast staan de namen van Roberto Marténez, Frank Lampard en Lucien Favre op de lijst. Ook Erik ten Hag werd in verband gebracht met de vacante trainersklus op St. James' Park. The Sun weet dat Newcastle zich bij een afwijzing van Emery gaat wenden tot Eddie Howe. Laatstgenoemde is al meer dan een jaar werkloos, nadat hij aan het einde van het seizoen 2019/20 op straat werd gezet door Bournemouth.